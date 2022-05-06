Більшість військ РФ відійшли від Маріуполя, — Пентагон

За даними Міністерства оборони США, на території міста залишаються приблизно дві батальйонні тактичні групи РФ.

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Прессекретар Міністерства оборони Сполучених Штатів Джон Кірбі повідомив, що більшість російських військ, які були направлені в Маріуполь , пішли з міста та попрямували на північ від нього. Відповідну заяву представник американського оборонного відомства зробив у ході брифінгу 5 травня.

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"Наше знання диспозиції російських сил, чи знаєте, не ідеальне... Я думаю, загалом ми оцінили б, що більшість російських сил, сухопутних військ, які були направлені в Маріуполь, пішли та рушили на північ від Маріуполя", — сказав Кірбі.

Також представник Пентагону зазначив, що невелика кількість російських військових, приблизно еквівалентна двом батальйонним тактичним групам (близько 1200-1600 солдатів), наразі все ще перебувають у Маріуполі та його околицях.

"В основному активність (військ РФ) відбувається через авіаудари по Маріуполю та його околицях і, звичайно ж, по "Азовсталі", — додав американський міністр.

Генеральний штаб Збройних сил України вранці 6 травня повідомив, що російські війська продовжують блокувати українські підрозділи в районі "Азовсталі", а в окремих районах вони відновили штурм заводу за підтримки авіації, щоб взяти його під свій контроль.

Нагадаємо, за даними українських журналістів, у середу, 4 травня, військам РФ вдалося прорватися на територію "Азовсталі", де перебувають українські військові та мирні жителі. Наступного дня радник керівника Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що Збройні сили України вибили супротивника з території заводу.

Також учора загін спеціального призначення "Азов", чиї бійці залишилися в Маріуполі, повідомив, що війська держави-агресора продовжують штурм "Азовсталі".