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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Більшість військ РФ відійшли від Маріуполя, — Пентагон

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Фото: Facebook | У Маріуполі залишилося до 1600 російських військових

За даними Міністерства оборони США, на території міста залишаються приблизно дві батальйонні тактичні групи РФ.

Прессекретар Міністерства оборони Сполучених Штатів Джон Кірбі повідомив, що більшість російських військ, які були направлені в Маріуполь , пішли з міста та попрямували на північ від нього. Відповідну заяву представник американського оборонного відомства зробив у ході брифінгу 5 травня.

"Наше знання диспозиції російських сил, чи знаєте, не ідеальне... Я думаю, загалом ми оцінили б, що більшість російських сил, сухопутних військ, які були направлені в Маріуполь, пішли та рушили на північ від Маріуполя", — сказав Кірбі.

Також представник Пентагону зазначив, що невелика кількість російських військових, приблизно еквівалентна двом батальйонним тактичним групам (близько 1200-1600 солдатів), наразі все ще перебувають у Маріуполі та його околицях.

"В основному активність (військ РФ) відбувається через авіаудари по Маріуполю та його околицях і, звичайно ж, по "Азовсталі", — додав американський міністр.

Генеральний штаб Збройних сил України вранці 6 травня повідомив, що російські війська продовжують блокувати українські підрозділи в районі "Азовсталі", а в окремих районах вони відновили штурм заводу за підтримки авіації, щоб взяти його під свій контроль.

Нагадаємо, за даними українських журналістів, у середу, 4 травня, військам РФ вдалося прорватися на територію "Азовсталі", де перебувають українські військові та мирні жителі. Наступного дня радник керівника Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що Збройні сили України вибили супротивника з території заводу.

Також учора загін спеціального призначення "Азов", чиї бійці залишилися в Маріуполі, повідомив, що війська держави-агресора продовжують штурм "Азовсталі".