Несгибаемые! Донецкие пограничники показали новое видео из подвалов "Азовстали"

Несмотря на нечеловеческие условия, защитники Мариуполя находят силы не только сражаться, но и шутить.

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Защитники Мариуполя, которые сейчас изо всех сил противостоят российской агрессии на "Азовстали" уже при жизни стали символом непреложного героизма и отваги, а к их судьбам прикована судьба всего мира. Как сейчас чувствуют себя герои в подвалах завода, рассказала Государственная пограничная служба Украины, опубликовав видео с военными, снятое пограничниками Донецкого отряда. На нем запечатлен быт и будни бойцов.

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На кадрах бойцы пытаются улыбаться и шутить, хотя и выглядят очень усталыми, а их глаза говорят гораздо больше, чем слова. Они отдыхают, сидя на полу под стенами, шутят и о чем-то оживленно беседуют. Один из бойцов, лицо которого скрывает балаклава, чинит сломанные рации.

Еще один защитник готовит для побратимов блины из муки, воды и соли, используя для приготовления сухой спирт.

"Все будут довольны! Я думаю, победим. Слава Украине!" – говорит герой.

"В сверхсложных условиях пограничники на Азовстали вместе с другими защитниками продолжают защищать Мариуполь. Несмотря на все, здесь находят время для улыбки… А еще есть необходимые дела – обеспечить питание, настроить связь… Слава несгибаемым защитникам Мариуполя! Слава Героям!" – подписали видео пограничники.

Переговоры по эвакуации бойцов, особенно тех, кто тяжело ранен, на данный момент не увенчались успехом, поскольку Россия блокирует любые варианты, предлагаемые украинской стороной и международным сообществом, включая экстракцию, которая невозможна без разрешения России. По мнению военного эксперта Михаила Жирохова, позволить эвакуацию украинских военных с территории завода для РФ будет сродни поражению, поскольку пропаганда уже навязала российской общественности образ "нацистов" из полка "Азов".

Сдаваться в плен россиянам "азовцы" не намерены, поскольку уверены, что это – верная смерть. Россия не оставит в живых тех, кто уничтожил тысячи военных РФ и был свидетелями их зверств на территории Мариуполя.

Ранее мы писали о том, что российские оккупанты, не сумев достигнуть победы на "Азовстали", пошли на куда более циничные поступки, опубликовав в Сети личные данные и профили в соцсетях невест и жен защитников Мариуполя, о чем рассказал советник мэра города Петр Андрющенко. По его словам, это очередное свидетельство бесчеловечности врага.