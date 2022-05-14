Незламні! Донецькі прикордонники показали нове відео з підвалів "Азовсталі"

Попри нелюдські умови, захисники Маріуполя знаходять сили не лише битися, а й жартувати.

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Захисники Маріуполя, які зараз з усіх сил протистоять російській агресії на "Азовсталі" вже за життя стали символом непорушного героїзму та відваги, а до їхніх доль прикута доля всього світу. Як зараз почуваються герої в підвалах заводу, розповіла Державна прикордонна служба України, опублікувавши відео з військовими, зняте прикордонниками Донецького загону. На ньому показано побут і будні бійців.

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На кадрах бійці намагаються посміхатися і жартувати, хоч і виглядають дуже втомленими, а їхні очі говорять набагато більше, ніж слова. Вони відпочивають, сидячи на підлозі під стінами, жартують і про щось жваво розмовляють. Один із бійців, обличчя якого приховує балаклава, лагодить зламані рації.

Ще один захисник готує для побратимів млинці з борошна, води та солі, використовуючи для приготування сухий спирт.

"Всі будуть задоволені! Я думаю, переможемо. Слава Україні!" — каже герой.

"У надскладних умовах прикордонники на Азовсталі разом з іншими захисниками продовжують захищати Маріуполь. Попри все, тут знаходять час для посмішки… А ще є необхідні справи — забезпечити харчування, налагодити зв'язок… Слава непохитним захисникам Маріуполя! Слава Героям!" — підписали відео прикордонники.

Переговори з евакуації бійців, особливо тих, хто тяжко поранений, на цей час не мали успіху, оскільки Росія блокує будь-які варіанти, запропоновані українською стороною та міжнародною спільнотою, включаючи екстракцію, яка неможлива без дозволу Росії. На думку військового експерта Михайла Жирохова, дозволити евакуацію українських військових з території заводу для РФ буде схоже на поразку, оскільки пропаганда вже нав'язала російській громадськості образ "нацистів" з полку "Азов".

Здаватися в полон росіянам "азовці" не мають на меті, оскільки впевнені, що це вірна смерть. Росія не залишить живими тих, хто знищив тисячі військових РФ і був свідком їхніх звірств на території Маріуполя.

Раніше ми писали про те, що російські окупанти, не зумівши досягти перемоги на "Азовсталі", пішли на значно цинічніші вчинки, опублікувавши в Мережі особисті дані та профілі в соцмережах наречених та дружин захисників Маріуполя, про що розповів радник мера міста Петро Андрющенко. За його словами, це чергове свідчення нелюдяності ворога.