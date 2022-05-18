Пиррова победа Путина: что пишут западные эксперты и СМИ о ситуации на "Азовстали" (фото)

Мировые издания пишут, что судьба сотен украинских солдат остается под вопросом, а за 80 дней сражений Мариуполь превратился из цветущего города в руины. Эксперты же отмечают, что оборона меткомбината потеряла смысл.

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Уже второй день защитников Мариуполя эвакуируют из "Азовстали", среди них 53 тяжелораненых бойца. Их вывозят во временно оккупированные Еленовку под Донецком и Новоазовск практически у границы с РФ. Фокус собрал в один материал, что пишут о ситуации на "Азовстали" в мировых СМИ.

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Судьба сотен солдат остается под вопросом

Украинские военные, которые остались на меткомбинате "Азовсталь" получили приказ "сохранить личный состав", пишет The Guardian. Их начали выводить на подконтрольную территорию оккупантам ОРДО.

В Минобороны Украины заявляют, что бойцов обменяют на пленных РФ, однако некоторые официальные лица в России заявили, что военных нужно судить или даже казнить. В российской Думе предложат законы, которые могут сорвать обмен так как Москва называет их "террористами".

[ + – ] Украинские защитники в эвакуационном автобусе

В течение нескольких недель сотни солдат скрывались в лабиринте туннелей и бункеров под металлургическим заводом, поскольку российские войска взяли под свой контроль остальную часть города, превратив большую часть его в непригодную для жизни пустошь. Многие из застрявших на "Азовстали" получили серьезные травмы, им была оказана ограниченная медицинская помощь, а припасы истощались.

Детали соглашения, которое привело к эвакуации, остаются неясными, а шквал разных заявлений в РФ может говорить о том, что до обмена еще далеко.

"Наша страна гуманно относится к тем, кто сдался или попал в плен. Но в отношении нацистов наша позиция должна быть неизменной: это военные преступники, и мы должны сделать все, чтобы они предстали перед судом", — заявил Вячеслав Володин.

Путин получил только пиррову победу

Баланс окончательно сместился в пользу спасения жизней украинских защитников. Автор The Times пишет, что все избегают слова капитуляция, но это то, что по факту есть.

Все-таки победа РФ над "Азовсталью", закрепившая оккупацию Мариуполя, пиррова. На протяжении всей войны продвижение российских войск встречало сопротивление с украинской стороны. И чем более жесткими были действия ВС РФ, тем более сильным становилось противодействие Украины. Мариуполь — яркий пример жестоких действий российской армии и вместе с тем более серьезным сопротивлением защитников города, которое вдохновило украинский народ.

Полк "Азов" в СМИ описывали как "неонацистский", а его бойцы носили соответствующую символику. Российская пропаганда заявляя о "денацификации" Украины могла показывать именно на этот полк специального назначения. Оборона Мариуполя позволила "Азову" показаться в ином свете.

"Путинское вторжение не только укрепило НАТО, но и реабилитировало самую известную ультраправую организацию Украины", — подчеркивает автор.

[ + – ] Азовсталь

Мариуполь: 80 дней, которые превратили цветущий город в руины

После почти трехмесячного беспощадного штурма Мариуполь пал, пишет ВВС. Боевая задача украинских военных в осажденном портовом городе завершена. Мариуполь стал символом свирепой жестокости РФ и упорства украинского сопротивления.

Авторы публикуют несколько коротких историй мариупольцев, которые рассказали свою историю начала войны. За несколько недель Мариуполь разбили на части. Россияне осадили город, отрезав его от электричества и водоснабжения. Авиация нанесла удар по родильному дому 9 марта, а через неделю на драмтеатр, четко обозначенный как гражданское убежище.

Война началась в городе тогда, когда в него потекли деньги, добавляя лоска промышленному городу. Украинское правительство сделало его административной столицей Донецкой области, заменив удерживаемый оккупантами город Донецк. Были отремонтированы общественные здания, открыты кафе и созданы новые парки. В подкасте мэр города Вадим Бойченко похвастался созданием лучших муниципальных служб в стране, открытием ИТ-школы, продвижением современного искусства и спорта.

[ + – ] Защитник "Азова" в подземелье "Азовстали"

"Несмотря на все похвалы защитникам города, с самого начала было ясно, что Мариуполь не является главным приоритетом правительства. Столкнувшись с российскими угрозами на нескольких фронтах, правительство Зеленского решило обезопасить столицу, помешав тому, что, возможно, было главным приоритетом Владимира Путина", — резюмируют авторы.

России удалось достигнуть еще одной довоенной цели — создать сухопутный коридор между оккупированным Крымом и оккупантами на Донбассе.

Бились до тех пор, пока борьба не потеряла смысл

Австрийский военный аналитик Том Купер написал, что судя по многочисленным сообщениям, удалось достичь договоренности о полной эвакуации украинского гарнизона. Это может означить, что битва за Мариуполь завершена, она закончилась украинским поражением и эвакуацией гарнизона.

"Слишком легко говорить о "героях" и жаловаться на измену — сидя за сотни, если не тысячи километров (от Азовстали). Никто из нас не нес там стражу и не сражался более 80 суток против количественно больших российских сил, рискуя своими конечностями и жизнями – это делали военные полка "Азов", 36-й бригады морской пехоты, терробороны, пограничники, КОРД и местная полиция. И они сражались до тех пор, пока борьба не потеряла смысла", — резюмирует обозреватель.

[ + – ] Украинские танки на заводе "Азовсталь"

Кремль пошел на эвакуацию защитников Мариуполя, чтобы быстрее заявить о взятии города

По данным Института изучения войны, РФ согласилась на эвакуацию защитников Мариуполя, чтобы быстрее заявить о взятии города. Кремль также мог согласиться с такой сделкой, чтобы обеспечить победу и отвлечь от критики в социальных сетях по поводу неудавшемуся форсированию реки Северский Донец на востоке Украины и медленных темпов вторжения.

Однако обмен может не состояться так некоторые политики инициировали законопроект, который может запретить обмен.

Напомним, в Минобороны РФ заявили, что за сутки с "Азовстали" сдались в "плен" 694 военных.

В Минобороны Украины заявили, что эвакуация военных был единственным шансом спасти жизни.