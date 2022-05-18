Піррова перемога Путіна: що пишуть західні експерти та ЗМІ про ситуацію на "Азовсталі" (фото)

Світові видання пишуть, що доля сотень українських солдат залишається під питанням, а за 80 днів битв Маріуполь перетворився із чарівного міста на руїни. Експерти ж зазначають, що оборона меткомбінату втратила сенс.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Уже другий день захисників Маріуполя евакуюють з "Азовсталі", серед них 53 тяжкопоранені бійці. Їх вивозять у тимчасово окуповані Оленівку під Донецьком і Новоазовськ практично біля кордону з РФ. Фокус зібрав в один матеріал, що пишуть про ситуацію на "Азовсталі" у світових ЗМІ.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Доля сотень солдат залишається під питанням

Українські військові, які залишилися на меткомбінаті "Азовсталь", отримали наказ "зберегти особовий склад", пише The Guardian. Їх розпочали виводити на підконтрольну територію окупантам ОРДО.

У Міноборони України заявляють, що бійців обміняють на полонених РФ, проте деякі офіційні особи в Росії заявили, що військових потрібно судити чи навіть страчувати. У російській Думі запропонують закони, які можуть зірвати обмін оскільки Москва називає їх "терористами".

[ + – ] Українські захисники в евакуаційному автобусі

Протягом кількох тижнів сотні солдат ховалися в лабіринті тунелів і бункерів під металургійним заводом, оскільки російські війська взяли під свій контроль решту міста, перетворивши більшу частину його на непридатну для життя пустку. Багато хто із застряглих на "Азовсталі" отримали серйозні травми, їм надано обмежену медичну допомогу, а припаси виснажувалися.

Деталі угоди, що призвела до евакуації, залишаються незрозумілими, а шквал різних заяв в РФ може говорити, що до обміну ще далеко.

"Наша країна гуманно ставиться до тих, хто здався або потрапив у полон. Але щодо нацистів наша позиція має бути незмінною: це воєнні злочинці, і ми маємо зробити все, щоб вони постали перед судом", — заявив В'ячеслав Володін.

Путін отримав лише піррову перемогу

Баланс остаточно змістився на користь порятунку життів українських захисників. Автор The Times пише, що всі уникають слова капітуляція, але це те, що за фактом є.

Все ж таки перемога РФ над "Азовсталлю", що закріпила окупацію Маріуполя, піррова. Протягом усієї війни просування російських військ зустрічало опір з українського боку. І чим жорсткішими були дії ЗС РФ, тим сильнішою була протидія України. Маріуполь — яскравий приклад жорстоких дій російської армії і водночас серйознішим опором захисників міста, який надихнув український народ.

Полк "Азов" у ЗМІ описували як "неонацистський", а його бійці носили відповідну символіку. Російська пропаганда заявляючи про "денацифікацію" України могла показувати саме цей полк спеціального призначення. Оборона Маріуполя дозволила "Азову" з'явитися в іншому світлі.

"Путінське вторгнення не лише зміцнило НАТО, а й реабілітувало найвідомішу ультраправу організацію України", — наголошує автор.

[ + – ] Азовсталь

Маріуполь: 80 днів, які перетворили чарівне місто на руїни

Після майже тримісячного нещадного штурму Маріуполь упав, пише ВВС. Бойове завдання українських військових в обложеному портовому місті завершено. Маріуполь став символом лютої жорстокості РФ та завзятості українського опору.

Автори публікують кілька коротких історій маріупольців, які розповіли історію початку війни. За кілька тижнів Маріуполь розтрощили на частини. Росіяни взяли в облогу місто, відрізавши його від електрики та водопостачання. Авіація завдала удару по пологовому будинку 9 березня, а через тиждень на драмтеатр, чітко позначений як цивільний притулок.

Війна почалася у місті тоді, коли в нього потекли гроші, додаючи лиску промисловому місту. Український уряд зробив його адміністративною столицею Донецької області, замінивши утримуване окупантами місто Донецьк. Було відремонтовано громадські будівлі, відкрито кафе та створено нові парки. У підкасті мер міста Вадим Бойченко похвалився створенням найкращих муніципальних служб у країні, відкриттям ІТ-школи, просуванням сучасного мистецтва та спорту.

[ + – ] Захисник "Азова" у підземеллі "Азовсталі"

"Незважаючи на всі похвали захисникам міста, із самого початку було зрозуміло, що Маріуполь не є головним пріоритетом уряду. Зіткнувшись з російськими погрозами на кількох фронтах, уряд Зеленського вирішив убезпечити столицю, завадивши тому, що, можливо, було головним пріоритетом Володимира Путіна", — резюмують автори.

Росії вдалося досягти ще однієї довоєнної мети — створити сухопутний коридор між окупованим Кримом та окупантами на Донбасі.

Билися доти, доки боротьба не втратила сенсу

Австрійський військовий аналітик Том Купер написав, що, судячи з численних повідомлень, вдалося досягти домовленості про повну евакуацію українського гарнізону. Це може означити, що битва за Маріуполь завершена, вона закінчилася українською поразкою та евакуацією гарнізону.

"Занадто легко говорити про "героїв" і скаржитися на зраду — сидячи за сотні, якщо не тисячі кілометрів (від Азовсталі). Ніхто з нас не ніс там варту і не бився понад 80 діб проти кількісно великих російських сил, ризикуючи своїми кінцівками та життями — це робили військові полку "Азов", 36-ї бригади морської піхоти, тероборони, прикордонники, КОРД і місцева поліція. І вони боролися доти, доки боротьба не втратила сенсу", — резюмує оглядач.

[ + – ] Українські танки на заводі "Азовсталь"

Кремль пішов на евакуацію захисників Маріуполя, щоб скоріше заявити про взяття міста

За даними Інституту вивчення війни, РФ погодилася на евакуацію захисників Маріуполя, щоб швидше заявити про взяття міста. Кремль також міг погодитися з такою угодою, щоб забезпечити перемогу та відвернути від критики в соціальних мережах із приводу форсування річки Сіверський Донець на сході України та повільних темпів вторгнення.

Проте обмін може не відбутися, так деякі політики ініціювали законопроєкт, який може заборонити обмін.

Нагадаємо, в Міноборони РФ заявили, що за добу з "Азовсталі" здалися в "полон" 694 військових.

У Міноборони України заявили, що евакуація військових була єдиним шансом врятувати життя.