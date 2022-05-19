Красный крест начал регистрацию всех вышедших из "Азовстали" украинских воинов

В организации заявили, что делают это "по просьбе сторон" и таким образом смогут отслеживать перемещение защитников Украины, а также помогать им поддерживать связь с семьей.

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На этой недели Международный комитет Красного Креста (МККК) зарегистрировал сотни вышедших украинских военных, в том числе раненых, из территории металлургического завода "Азовсталь" в Мариуполе. Организация это делает "по просьбе сторон" и таким образом сможет отслеживать перемещение защитников Украины, а также помогать им поддерживать связь с семьей. Об этом сказано на сайте МККК.

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В ведомстве заявили, что не перевозят вышедших украинских военных в места их пребывания. Процесс регистрации, которому способствовал комитет, включает в себя заполнение анкеты с указанием личных данных: имя, день рождения и ближайший родственник.

"Эта информация позволяет МККК отслеживать тех, кто был захвачен, и помогать им поддерживать связь со своими семьями", — сказано в сообщении.

Кроме того, в Красном Кресте отметили, что в соответствии с мандатом, предоставленным государствами в соответствии с Женевскими конвенциями, МККК должен иметь немедленный доступ ко всем военнослужащим, которые находятся в плену. Организация имеет право проводить с ними частные беседы без свидетелей.

"МККК поддерживает конфиденциальный диалог со сторонами в конфликте относительно их обязательств по международному гуманитарному праву", — заявили в Красном Кресте.

Напомним, 19 мая в Минобороны РФ заявили, что из "Азовстали" за сутки вышли еще 771 украинских защитников. В российском военном ведомстве сообщили, что с 16 мая из комбината вышли 1730 военных Украины. Их россияне считают военнопленными, украинские официальные лица настаивают на том, что это является операцией по эвакуации украинских бойцов, среди которых военные полка "Азов", полицейские и морские пехотинцы.

Российские СМИ писали, что бойцов "Азовстали" поместили в СИЗО Таганрога и Ростова-на-Дону в России. Источник журналистов в силовых структурах РФ назвал украинских военных "важным объектом" для обмена на российских пленных солдат.

18 мая офицер 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Юрий Кочевенко поделился деталями разговора с замкомандиром полка "Азов" Святословом Паламаром. По словам Кочевенко, боец "Азова" посоветовал брать в плен как можно больше российских военных.

В то же время, российские военные продолжают наносить удары по "Азовстали". Это значит, что остатки украинских сил все еще находятся на территории предприятия. Американские эксперты из Института изучения войны считают, что планы Кремля по дальнейшему полному уничтожению завода нивелируют экономическое значение его захвата.