Червоний Хрест розпочав реєстрацію всіх воїнів, які вийшли з "Азовсталі"

В організації заявили, що роблять це "на прохання сторін" і таким чином зможуть відслідковувати переміщення захисників України, а також допомагати їм підтримувати зв'язок із сім'єю.

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Цього тижня Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) зареєстрував сотні українських військових, у тому числі поранених, із території металургійного заводу "Азовсталь" у Маріуполі. Організація це робить "на прохання сторін" і так зможе відслідковувати переміщення захисників України, а також допомагати їм підтримувати зв'язок із сім'єю. Про це йдеться на сайті МКЧХ.

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У відомстві заявили, що не перевозять українських військових у місця їх перебування. Процес реєстрації, якому сприяв комітет, включає заповнення анкети із зазначенням особистих даних: ім'я, день народження та найближчий родич.

"Ця інформація дозволяє МКЧХ відслідковувати тих, хто був захоплений, і допомагати їм підтримувати зв'язок зі своїми сім'ями", — йдеться в повідомленні.

Крім того, у Червоному Хресті зазначили, що відповідно до мандату, наданого державами відповідно до Женевських конвенцій, МКЧХ повинен мати негайний доступ до всіх військовослужбовців, які перебувають у полоні. Організація має право проводити з ними приватні бесіди без свідків.

"МКЧХ підтримує конфіденційний діалог зі сторонами в конфлікті щодо їхніх зобов'язань за міжнародним гуманітарним правом", — заявили в Червоному Хресті.

Нагадаємо, 19 травня в Міноборони РФ заявили, що з "Азовсталі" за добу вийшов ще 771 український захисник. У російському військовому відомстві повідомили, що з 16 травня з комбінату вийшли 1730 військових України. Їх росіяни вважають військовополоненими, українські офіційні особи наполягають на тому, що це — операція з евакуації українських бійців, серед яких військові полки "Азов", поліцейські та морські піхотинці.

Російські ЗМІ писали, що бійців "Азовсталі" помістили в СІЗО Таганрога та Ростова-на-Дону в Росії. Джерело журналістів у силових структурах РФ назвало українських військових "важливим об'єктом" для обміну на російських полонених солдатів.

18 травня офіцер 95-ої окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ Юрій Кочевенко поділився деталями розмови із замкомандиром полку "Азов" Святословом Паламаром. За словами Кочевенка, боєць "Азова" порадив брати в полон якнайбільше російських військових.

Водночас російські військові продовжують завдавати ударів по "Азовсталі". Це означає, що рештки українських сил усе ще перебувають на території підприємства. Американські експерти з Інституту вивчення війни вважають, що плани Кремля щодо подальшого повного знищення заводу нівелюють економічне значення його захоплення.