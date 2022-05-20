Командир морпехов Сергей Волынский покинул "Азовсталь", – росСМИ

По версии журналистки "Первого канала", защитник Украины "выглядел почти свежим" и перед погрузкой в автобус сдал оружие. Доказательств сдачи военного в плен пропагандистка не привела.

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Командир подразделения 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волынский покинул территорию мариупольского завода "Азовсталь". Об этом написала в Telegram российская пропагандистка, работающая на "Первом канале" Ирина Куксенкова.

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"Выглядел почти свеженьким, оружие сдал, вещи досмотрели — в общем, прошел стандартную процедуру перед погрузкой в автобус. Процесс безоговорочной эвакуации в плен идет по плану", – отметила она.

Подтверждений этой информации Куксенкова и источник, откуда она была получена, пропагандистка не привела.

По ее словам, Волынский выходил без заместителя командира полка "Азов" Святослава Паламаря, у которого позывной "Калина".

Полк "Азов" не сообщал о сдаче в плен Сергея Волынского. Других официальных подтверждений о выходе командира морпехов из "Азовстали" пока нет.

Отметим, что российские пропагандисты 19 мая говорили, что "Калина" якобы вышел с территории завода "Азовсталь". Военный позже опроверг это заявление, вышел на видеосвязь и сказал, что на заводе "продолжается определенная операция".

Офицер 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Юрий Кочевенко 18 мая сказал, что общался с Паламарем. Военный утверждает, что замкомандира полка "Азов" призывал украинские войска брать в плен больше солдат ВС РФ и использовать их как обменный фонд.

Жены защитников "Азовстали" 20 мая в Стамбуле заявили, что Турция может выступить гарантом возвращения бойцов в Украину.

Высшее военное руководство Украины ранее приказывало сохранить жизнь мариупольского гарнизона и прекратить оборону города защитникам "Азовстали".