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Военный Фокус Российско-украинская война Ситуация на Азовстали

Прекратите убийства: жены защитников "Азовстали" просили Турцию стать гарантом жизни бойцов

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Фото: ВВС | Практически все вышедшие из "Азовстали" военные были ранены

Женщины хотят выйти на контакт с матерями российских оккупантов. Турецкая сторона, по их мнению, должна наблюдать за происходящим в лагерях, где держат украинских военнопленных.

Турецкая сторона может быть гарантом возвращения в Украину защитников мариупольского завода "Азовсталь". Об этом сказала жена одного из защищавших "Азовсталь" Наталья Зарицкая на пресс-конференции в Генеральном консульстве Украины в Стамбуле.

"Собираясь 24 февраля на войну, муж собрал тревожный рюкзак. Сейчас он собирает успокоительный рюкзак с двумя учебниками – английского и немецкого языка. Он увлекается изучением языков. Из-за того, что он говорит по-украински, его могут назвать нацистом. А из-за учебника немецкого – решить, что он фашист. Я жалею, что не успела его отговорить. Умоляю мир прекратить это циничное убийство", – обратилась она.

Жены защитников "Азовстали" написали письмо президенту Турции Реджепу Эрдогану. Зарицкая добавила, что во время полномасштабной войны была в Киеве и знает, какие увечья наносили ВС РФ жителям Киевской области.

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Жены защитников "Азовстали" написали письмо Эрдогану

"Они жестоко обходятся с людьми, применяют пытки, все виды убийств. Мы хотим помешать тому, чтобы эта судьба постигла наших мужей. Мы надеемся, что Турция станет гарантом безопасности наших ребят после того, как они покинут "Азовсталь", — сказала супруга.

Жены военных хотят создать организацию защиты прав украинских военнопленных и будут призывать мир, чтобы положения Женевской конвенции соблюдались. Зарицкая сказала, что в планах – контакт с солдатскими матерями из России.

"У нас есть связь с нашими мужьями. Каждый шаг на пути из этого ада сопровождается смертельной опасностью. Наши дети повзрослели из-за войны. Они ждут своих отцов, они знают, как это – жить с болью, пониманием риска, отчаянием".

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Практически все вышедшие из "Азовстали" военные были ранены

Мать защитника "Азовстали" по имени Наталья добавила, что практически все вышедшие из "Азовстали" получили ранения. Некоторые лишились рук и глаз.

"Я смотрела и боялась увидеть своего ребенка. Как мать я прошу турецкую сторону стать гарантом жизни наших бойцов, и наблюдателем за происходящим в лагерях для пленных", — подытожила она.

Напомним, что высшее военное руководство Украины приказало сохранить жизнь мариупольского гарнизона и прекратить оборону города защитникам предприятия "Азовсталь".

Военная разведка Великобритании докладывала о выходе из "Азовстали" 1700 бойцов. Сколько их осталось на территории завода, пока неизвестно.

Минобороны России 9 мая заявляло о выходе 1730 военнослужащих из "Азовстали". Украина говорит, что бойцы ВСУ в плен не сдаются, а выход из "Азовстали" – это операция по эвакуации солдат.

Заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламар говорил, что командиры не выходят из завода. По его словам, ведется "определенная операция", но деталей он не раскрыл.