Припиніть убивства: дружини захисників "Азовсталі" просили Туреччину стати гарантом життя бійців

Жінки хочуть вийти на контакт із матерями російських окупантів. Турецька сторона, на їхню думку, має спостерігати за тим, що відбувається в таборах, де тримають українських військовополонених.

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Турецька сторона може бути гарантом повернення в Україну захисників маріупольського заводу "Азовсталь". Про це сказала дружина одного із захисників "Азовсталі" Наталія Зарицька на пресконференції в Генеральному консульстві України в Стамбулі.

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"Збираючись 24 лютого на війну, чоловік зібрав тривожний рюкзак. Зараз він збирає заспокійливий рюкзак із двома підручниками — англійської та німецької мови. Він захоплюється вивченням мов. Через те, що він говорить українською, його можуть назвати нацистом. А через підручник німецької — вирішити, що він фашист. Я жалкую, що не встигла його відмовити. Благаю світ припинити це цинічне вбивство", — звернулася вона.

Дружини захисників "Азовсталі" написали листа президентові Туреччини Реджепу Ердогану. Зарицька додала, що під час повномасштабної війни була в Києві та знає, яких каліцтв завдавали ЗС РФ мешканцям Київської області.

[ + – ] Дружини захисників "Азовсталі" написали листа Ердогану

"Вони жорстоко поводяться з людьми, застосовують тортури, всі види вбивств. Ми хочемо завадити тому, щоб ця доля спіткала наших чоловіків. Ми сподіваємося, що Туреччина стане гарантом безпеки наших хлопців після того, як вони покинуть "Азовсталь", — сказала дружина.

Дружини військових хочуть створити організацію захисту прав українських військовополонених і закликатимуть світ, щоб положень Женевської конвенції дотримувалися. Зарицька сказала, що в планах — контакт із солдатськими матерями з Росії.

"У нас є зв'язок з нашими чоловіками. Кожен крок на шляху з цього пекла супроводжується смертельною небезпекою. Наші діти подорослішали через війну. Вони чекають на своїх батьків, вони знають, як це — жити з болем, розумінням ризику, відчаєм".

[ + – ] Практично всі військові, які вийшли з "Азовсталі", були поранені

Мати захисника "Азовсталі" на ім'я Наталія додала, що практично всі, хто вийшли з "Азовсталі", отримали поранення. Дехто втратив руки й очі.

"Я дивилася та боялася побачити свою дитину. Як мати я прошу турецьку сторону стати гарантом життя наших бійців і спостерігачем за тим, що відбувається в таборах для полонених", — підсумувала вона.

Нагадаємо, що вище військове керівництво України наказало зберегти життя маріупольського гарнізону та припинити оборону міста захисникам підприємства "Азовсталь".

Військова розвідка Великобританії повідомляла про вихід із "Азовсталі" 1700 бійців. Скільки їх залишилося на території заводу, поки що невідомо.

Міноборони Росії 9 травня заявляло про вихід 1730 військовослужбовців із "Азовсталі". Україна каже, що бійці ЗСУ у полон не здаються, а вихід із "Азовсталі" — це операція з евакуації солдатів.

Заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар говорив, що командири не виходять із заводу. За його словами, ведеться "певна операція", але деталей він не розкрив.