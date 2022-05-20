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Командир морпіхів Сергій Волинський покинув "Азовсталь", — росЗМІ

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Фото: Скріншот | Волинський, за словами журналістки, нібито виходив без Святослава Паламаря

За версією журналістки "Першого каналу", захисник України "виглядав майже свіжим" і перед завантаженням в автобус здав зброю. Доказів здавання військового в полон пропагандистка не навела.

Командир підрозділу 36-ї бригади морської піхоти ЗСУ Сергій Волинський покинув територію маріупольського заводу "Азовсталь". Про це написала в Telegram російська пропагандистка, яка працює на "Першому каналі" Ірина Куксенкова.

"Виглядав майже свіженьким, зброю здав, речі оглянули — загалом, пройшов стандартну процедуру перед завантаженням в автобус. Процес беззастережної евакуації в полон іде за планом", — зазначила вона.

Підтвердження цієї інформації Куксенкова та джерело, звідки вона була отримана, пропагандистка не привела.

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За її словами, Волинський виходив без заступника командира полку "Азов" Святослава Паламаря, у якого є позивний "Калина".

Полк "Азов" не повідомляв про здавання у полон Сергія Волинського. Інших офіційних підтверджень про вихід командира морпіхів з "Азовсталі" поки що немає.

Зазначимо, що російські пропагандисти 19 травня казали, що "Калина" нібито вийшов із території заводу "Азовсталь". Військовий пізніше спростував цю заяву, вийшов на відеозв'язок і сказав, що на заводі "триває певна операція".

Офіцер 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ Юрій Кочевенко 18 травня сказав, що спілкувався з Паламарем. Військовий стверджує, що замкомандира полку "Азов" закликав українські війська брати в полон більше солдат ЗС РФ та використати їх як обмінний фонд.

Дружини захисників "Азовсталі" 20 травня у Стамбулі заявили, що Туреччина може бути гарантом повернення бійців в Україну.

Найвище військове керівництво України раніше наказувало зберегти життя маріупольського гарнізону та припинити оборону міста захисникам "Азовсталі".