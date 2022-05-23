Войска РФ всю ночь обстреливали Белополье под Сумами: разрушены жилые дома (фото)

Вооруженные силы России со своей территории атаковали город при помощи авиации и артиллерии.

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Российские военные на протяжении всей минувшей ночи обстреливали Белополье Сумской области, расположенное примерно в 10 км от границы с РФ, а также окрестности города. В результате были повреждены жилые дома. Об этом в понедельник, 23 мая, сообщил председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

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По словам руководителя ОВА, российские войска с территории РФ запускали ракеты и открывали огонь из самоходных артиллерийских установок (САУ), а около 01:00 нанесли авиаудар по Белополью.

Оперативное командование "Север" в свою очередь уточнило, что по территории Белополья с российского самолета было выпущено 2 ракеты.

"В результате – пострадали частные дома гражданских жителей города, по меньшей мере 11 домов серьезно повреждены", — сообщил Живицкий, добавив, что жертв в результате атаки противника не было.

[ + – ] Расположение Белополья

Также глава Сумской ОВА добавил, что войска РФ со своей территории минувшей ночью открыли огонь из минометов по северной части Шосткиноского района.

Ночью в Сумской области воздушная тревога была объявлена пять раз — с 00:03 до 06:05.

Напомним, 17 мая Живицкий сообщил о попытках российских войск прорваться на территорию Сумской области. Перейти границу противнику не удалось.

Также мы писали о том, что, по данным Генштаба ВСУ, Беларусь развернула подразделения на границе с Украиной и усилила разведку в этом районе.