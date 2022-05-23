Війська РФ всю ніч обстрілювали Білопілля під Сумами: зруйновано житлові будинки (фото)

Збройні сили Росії зі своєї території атакували місто за допомогою авіації та артилерії.

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Російські військові протягом усієї минулої ночі обстрілювали Білопілля Сумської області, розташоване приблизно за 10 км від кордону з РФ, а також околиці міста. Внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки. Про це в понеділок, 23 травня, повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

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За словами керівника ОВА, російські війська з території РФ запускали ракети та відкривали вогонь із самохідних артилерійських установок (САУ), а близько 01:00 завдали авіаудару по Білопіллі.

Оперативне командування "Північ"зі свого боку уточнило, що по території Білопілля з російського літака випустили дві ракети.

"У результаті — постраждали приватні будинки цивільних жителів міста, щонайменше 11 будинків серйозно пошкоджені", — повідомив Живицький, додавши, що жертв внаслідок атаки противника не було.

[ + – ] Розташування Білопілля

Також глава Сумської ОВА додав, що війська РФ зі своєї території минулої ночі відкрили вогонь з мінометів по північній частині Шосткинського району.

Вночі на Сумщині повітряну тривогу оголошували п'ять разів — з 00:03 до 06:05.

Нагадаємо, 17 травня Живицький повідомив про спроби російських військ прорватися на територію Сумської області. Перейти кордон противнику не вдалося.

Також ми писали про те, що, за даними Генштабу ЗСУ, Білорусь розгорнула підрозділи на кордоні з Україною та посилила розвідку в цьому районі.