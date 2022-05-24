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Военный Фокус Российско-украинская война

Оккупанты предлагали защитникам Змеиного квартиры и большие зарплаты, — ГПСУ (аудио)

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Фото: ГПСУ | Оккупанты предлагали защитникам Змеиного квартиры и большие зарплаты в армии РФ

Украинские военнослужащие должны были поднять белый флаг, разрядить оружие и прекратить связь со своим командованием.

Российские военнослужащие с ракетного крейсера "Москва" предлагали защитникам острова Змеиный карьеру в армии РФ, квартиры и высокие зарплаты в случае, если они сложат оружие и перейдут на сторону оккупантов. Новую аудиозапись переговоров обнародовал пресс-центр Госпогранслужбы Украины.

До того, как российские солдаты угрожали ликвидацией защитникам острова Змеиный, украинских военнослужащих пытались переманить на службу в армию РФ.

Один из собеседников с ракетного крейсера "Москва" призывал пограничников не участвовать в "братоубийственной войне в интересах заокеанских хозяев". Член экипажа флагмана ЧМФ РФ в ходе переговоров предлагал украинским военнослужащим сложить оружие, а за предательство обещал квартиры, большие зарплаты и пенсии.

"Для этого достаточно лишь сообщить на 16 канале о своем согласии, поднять белый флаг и действовать согласно дальнейшим нашим указаниям. Разрядить оружие и прекратить связь со своим командованием", — добавил российский военнослужащий в ходе переговоров с защитниками Змеиного.

Оккупанты предлагали защитникам Змеиного квартиры и большие зарплаты в армии РФ

Напомним, в первый день полномасштабного вторжения ВС РФ российские военные угрожали ликвидацией защитникам острова Змеиный. В атаке на позиции украинских пограничников участвовали ракетный крейсер "Москва" и патрульный корабль "Василий Быков". В ответ на угрозы и обстрелы один из защитников острова Змеиный произнес фразу "Русский военный корабль, иди на**й".

Также сообщалось, что в Украину после проведения обмена пленными вернулся пограничник Роман Грибов — автор фразы "Русский военный корабль…". Ракетный крейсер "Москва", который участвовал в атаке на остров Змеиный, затонул 14 апреля в Черном море.