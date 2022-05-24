Оккупанты предлагали защитникам Змеиного квартиры и большие зарплаты, — ГПСУ (аудио)

Украинские военнослужащие должны были поднять белый флаг, разрядить оружие и прекратить связь со своим командованием.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Российские военнослужащие с ракетного крейсера "Москва" предлагали защитникам острова Змеиный карьеру в армии РФ, квартиры и высокие зарплаты в случае, если они сложат оружие и перейдут на сторону оккупантов. Новую аудиозапись переговоров обнародовал пресс-центр Госпогранслужбы Украины.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Военный Фокус" в Facebook Подписаться

До того, как российские солдаты угрожали ликвидацией защитникам острова Змеиный, украинских военнослужащих пытались переманить на службу в армию РФ.

Один из собеседников с ракетного крейсера "Москва" призывал пограничников не участвовать в "братоубийственной войне в интересах заокеанских хозяев". Член экипажа флагмана ЧМФ РФ в ходе переговоров предлагал украинским военнослужащим сложить оружие, а за предательство обещал квартиры, большие зарплаты и пенсии.

"Для этого достаточно лишь сообщить на 16 канале о своем согласии, поднять белый флаг и действовать согласно дальнейшим нашим указаниям. Разрядить оружие и прекратить связь со своим командованием", — добавил российский военнослужащий в ходе переговоров с защитниками Змеиного.

[ + – ] Оккупанты предлагали защитникам Змеиного квартиры и большие зарплаты в армии РФ

Напомним, в первый день полномасштабного вторжения ВС РФ российские военные угрожали ликвидацией защитникам острова Змеиный. В атаке на позиции украинских пограничников участвовали ракетный крейсер "Москва" и патрульный корабль "Василий Быков". В ответ на угрозы и обстрелы один из защитников острова Змеиный произнес фразу "Русский военный корабль, иди на**й".

Также сообщалось, что в Украину после проведения обмена пленными вернулся пограничник Роман Грибов — автор фразы "Русский военный корабль…". Ракетный крейсер "Москва", который участвовал в атаке на остров Змеиный, затонул 14 апреля в Черном море.