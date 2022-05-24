Окупанти пропонували захисникам Зміїного квартири та великі зарплати, — ДПСУ (аудіо)

Українські військовослужбовці мали підняти білий прапор, розрядити зброю і припинити зв'язок зі своїм командуванням.

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Російські військовослужбовці з ракетного крейсера "Москва" пропонували захисникам острова Зміїний кар'єру в армії РФ, квартири та високі зарплати в разі, якщо вони складуть зброю і перейдуть на бік окупантів. Новий аудіозапис переговорів оприлюднив пресцентр Держприкордонслужби України.

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До того, як російські солдати погрожували ліквідацією захисникам острова Зміїний, українських військовослужбовців намагалися переманити на службу в армію РФ.

Один зі співрозмовників із ракетного крейсера "Москва" закликав прикордонників не брати участь у "братовбивчій війні на користь заокеанських господарів". Член екіпажу флагмана ЧМФ РФ під час переговорів пропонував українським військовослужбовцям скласти зброю, а за зраду обіцяв квартири, великі зарплати та пенсії.

"Для цього достатньо лише повідомити на 16 каналі про свою згоду, підняти білий прапор і діяти згідно з подальшими нашими вказівками. Розрядити зброю і припинити зв'язок зі своїм командуванням", — додав російський військовослужбовець у процесі переговорів із захисниками Зміїного.

[ + – ] Окупанти пропонували захисникам Зміїного квартири та великі зарплати в армії РФ

Нагадаємо, в перший день повномасштабного вторгнення ЗС РФ російські військові погрожували ліквідацією захисникам острова Зміїний. В атаці на позиції українських прикордонників брали участь ракетний крейсер "Москва" та патрульний корабель "Василь Биков". У відповідь на погрози й обстріли один із захисників острова Зміїний промовив фразу "Русский военный корабль, иди на**й".

Також повідомлялося, що в Україну після проведення обміну полоненими повернувся прикордонник Роман Грибов — автор фрази "Русский военный корабль…". Ракетний крейсер "Москва", який брав участь в атаці на острів Зміїний, затонув 14 квітня у Чорному морі.