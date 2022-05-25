В Черном и Азовском морях откроют коридоры для иностранных судов, – Минобороны РФ

Российские военные обещают, что коридоры для кораблей будут работать каждый день. Только в 6 портах Черного моря оккупанты держат 70 судов из 16 стран.

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Два морских гуманитарных коридора для выхода иностранных судов из портов в Черном и Азовском морях будут работать каждый день с 8 до 19:00 по московскому времени. Об этом заявил на брифинге глава российского центра управления обороной Михаил Мизинцев.

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В Черном море корабли, по словам оккупанта, смогут выйти из портов Херсон, Николаев, Черноморск, Очаков, Одесса и Южный в юго-западном направлении от территориального моря Украины протяженностью 80 миль и шириной 3 мили.

В Азовском море откроют выход из порта Мариуполь протяженностью 115 миль и шириной 2 мили в направлении Черного моря. Оба выхода станут полосами для безопасного движения судов, сказал Мизинцев.

[ + – ] Украина экспортирует морем зерно

По данным российского военного, в 6 портах — Херсон, Николаев, Черноморск, Очаков, Одесса и Южный заблокированы 70 иностранных судов 16 стран.

Открытие коридоров в море – какая реакция Украины

Украинская сторона не подтверждала заявления Минобороны России об открытии морских коридоров в Черном и Азовском морях. Расписание коридоров также не озвучивали.

Накануне глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес призывал РФ разрешить Украине вывезти зерно морем, чтобы некоторые страны не столкнулись с проблемой голода из-за нехватки зерна.

Маловероятно, что Украине удастся экспортировать столько же зерна автомобилями, сколько морем. Дефицит предложения повысит цены на многие продукты в мире.

Украинские разведчики 10 мая рассказывали, как ВС РФ воруют зерно на временно подконтрольных им территориях Харьковской, Херсонской и Запорожской областей. Зерно свозят грузовиками в Крым и Россию, другая часть идет по Средиземному морю на продажу.