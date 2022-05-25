У Чорному й Азовському морях відкриють коридори для іноземних суден, — Міноборони РФ

Російські військові обіцяють, що коридори для кораблів працюватимуть щодня. Лише в 6 портах Чорного моря окупанти тримають 70 суден із 16 країн.

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Два морські гуманітарні коридори для виходу іноземних суден із портів у Чорному й Азовському морях працюватимуть щодня з 8 до 19:00 за московським часом. Про це заявив на брифінгу голова російського центру управління обороною Михайло Мізинцев.

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У Чорному морі кораблі, за словами окупанта, зможуть вийти з портів Херсон, Миколаїв, Чорноморськ, Очаків, Одеса та Південний у південно-західному напрямку від територіального моря України завдовжки 80 миль та завширшки 3 милі.

В Азовському морі відкриють вихід із порту Маріуполь довжиною 115 миль і шириною 2 милі в напрямку Чорного моря. Обидва виходи стануть смугами для безпечного руху суден, сказав Мізинцев.

[ + – ] Україна експортує морем зерно

За даними російського військового, у 6 портах — Херсон, Миколаїв, Чорноморськ, Очаків, Одеса та Південний — заблоковано 70 іноземних суден 16 країн.

Відкриття коридорів у морі — яка реакція України

Українська сторона не підтверджувала заяви Міноборони Росії про відкриття морських коридорів у Чорному й Азовському морях. Розклад коридорів також не озвучували.

Напередодні глава Міноборони Великобританії Бен Воллес закликав РФ дозволити Україні вивезти зерно морем, щоб деякі країни не зіштовхнулися з проблемою голоду через брак зерна.

Малоймовірно, що Україні вдасться експортувати стільки ж зерна автомобілями, як морем. Дефіцит пропозиції підвищить ціни на багато продуктів у світі.

Українські розвідники 10 травня розповідали, як ЗС РФ крадуть зерно на тимчасово підконтрольних ним територіях Харківської, Херсонської та Запорізької областей. Зерно звозять вантажівками до Криму та Росії, інша частина йде Середземним морем на продаж.