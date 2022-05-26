"Очень тяжело, но мы стоим": Залужный призвал Запад поторопиться с поставками оружия

Войска нуждаются в дальнобойном вооружении, а промедление с его передачей чревато гибелью украинских защитников, заявил главнокомандующий ВСУ.

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Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал Валерий Залужный призвал международных партнеров ускорить поставки вооружения, так как ситуация на фронте остается тяжелой. Об этом говорится в публикации в его телеграм-канале.

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"Нам очень тяжело, но мы стоим. Мы боремся за каждый участок фронта, за каждый населенный пункт", — написал Залужный.

Главнокомандующий выразил благодарность за уже предоставленную помощь в виде западной военной техники, добавив, что она помогает выбить противника с территории страны.

В то же время Залужный отметил, что украинские войска очень нуждаются в вооружении, которое позволит наносить удары по позициям противника на большом расстоянии.

"И с этим нельзя медлить, ведь цена задержки измеряется жизнями людей, защищавших мир от рашизма", — добавил главнокомандующий.

Также Залужный прикрепил к посту видео, на котором показана работа украинских военных с британской гаубицей М777.

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает поставок реактивных систем залпового огня MLRS, дальность стрельбы которых может достигать 300 километров. Вместе с тем глава государства раскритиковал Запад за отказ закрыть небо над Украиной или поставить истребители.

Ранее советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович признал, что вооружение от Запада Украина получает медленно, в связи с чем российские войска могут снова попытаться захватить Киев, Чернигов, Сумы и Харьков.