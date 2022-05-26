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Военный Фокус Российско-украинская война

"Очень тяжело, но мы стоим": Залужный призвал Запад поторопиться с поставками оружия

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Фото: Офис президента | Главнокомандующий ВСУ призвал партнеров ускорить поставки дальнобойного оружия

Войска нуждаются в дальнобойном вооружении, а промедление с его передачей чревато гибелью украинских защитников, заявил главнокомандующий ВСУ.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал Валерий Залужный призвал международных партнеров ускорить поставки вооружения, так как ситуация на фронте остается тяжелой. Об этом говорится в публикации в его телеграм-канале.

"Нам очень тяжело, но мы стоим. Мы боремся за каждый участок фронта, за каждый населенный пункт", — написал Залужный.

Главнокомандующий выразил благодарность за уже предоставленную помощь в виде западной военной техники, добавив, что она помогает выбить противника с территории страны.

В то же время Залужный отметил, что украинские войска очень нуждаются в вооружении, которое позволит наносить удары по позициям противника на большом расстоянии.

"И с этим нельзя медлить, ведь цена задержки измеряется жизнями людей, защищавших мир от рашизма", — добавил главнокомандующий.

Также Залужный прикрепил к посту видео, на котором показана работа украинских военных с британской гаубицей М777.

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает поставок реактивных систем залпового огня MLRS, дальность стрельбы которых может достигать 300 километров. Вместе с тем глава государства раскритиковал Запад за отказ закрыть небо над Украиной или поставить истребители.

Ранее советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович признал, что вооружение от Запада Украина получает медленно, в связи с чем российские войска могут снова попытаться захватить Киев, Чернигов, Сумы и Харьков.