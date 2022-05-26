"Дуже важко, але ми стоїмо": Залужний закликав Захід поквапитися з постачанням зброї

Війська потребують далекобійного озброєння, а зволікання з його передаванням загрожує загибеллю українських захисників, заявив головнокомандувач ЗСУ.

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Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Валерій Залужний закликав міжнародних партнерів прискорити постачання озброєння, оскільки ситуація на фронті залишається важкою. Про це йдеться у публікації у його телеграм-каналі.

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"Нам дуже важко, але ми стоїмо. Ми боремося за кожну ділянку фронту, за кожен населений пункт", — написав Залужний.

Головнокомандувач висловив подяку за надану допомогу у вигляді західної військової техніки, додавши, що вона допомагає вибити супротивника з території країни.

Водночас Залужний зазначив, що українські війська дуже потребують озброєння, яке дозволить завдавати ударів по позиціях супротивника на великій відстані.

"І з цим не можна зволікати, адже ціна затримки вимірюється життям людей, які захищали світ від рашизму", — додав головнокомандувач.

Також Залужний прикріпив до допису відео, на якому показано роботу українських військових із британською гаубицею М777.

Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що очікує на постачання реактивних систем залпового вогню MLRS, дальність стрільби яких може досягати 300 кілометрів. Водночас глава держави розкритикував Захід за відмову закрити небо над Україною чи поставити винищувачі.

Раніше радник керівника Офісу президента Олексій Арестович визнав, що озброєння від Заходу Україна отримує повільно, у зв'язку з чим російські війська можуть знову спробувати захопити Київ, Чернігів, Суми та Харків.