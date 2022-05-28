В РФ сообщили о гибели пограничников в Брянской области в бою с "украинской ДРГ"

Перестрелка на территории России шла три часа, сообщают местные СМИ со ссылкой на местных жителей.

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В пятницу, 27 мая, в Брянской области во время перестрелки погибло неустановленное количество российских пограничников. Боевик российского батальона "Восток", блогер Владлен Татарский (настоящее имя Максим Фомин) сообщил, что инцидент якобы произошел при участии "украинской диверсионно-разведывательной группой". Об этом он написал в своем телеграм-канале в субботу, 28 мая.

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Блогер сослался на новость издания "Брянские новости", в которой говорится в том, что с территории Украины был совершен обстрел поселка Зерново Брянской области.

Местный житель Николай Бородулин сообщил журналистам, что "перестрелка шла три часа на наших зерновских полях", то есть на территории РФ.

[ + – ] Расположение поселка Зерново Брянской области

В свою очередь Татарский указал, что в ходе "боя с ДРГ" погибли российские пограничники. При этом боевик отметил, что "по каким-то непонятным причинам" имена погибших в России не сообщат.

"Как-будто нет войны. Как-будто она не идет на территории РФ", — написал блогер.

[ + – ] Пост боевика "Востока"

Официально эту информацию ни в РФ, ни в Украине не комментировали. При этом в начале мая в Вооруженных Силах Украины рассказали, что российские военные могут переодеваться в форму ВСУ, чтобы устраивать различного рода провокации.

Напомним, недавно украинский журналист Роман Цымбалюк сообщил, что российские офицеры вывозят свои семьи из Брянской области на фоне полномасштабной войны РФ против Украины.

Ранее советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что украинские войска на данный момент сконцентрированы исключительно на обороне своей территории, а все инциденты, происходящие в РФ — "это определенно кармические проявления".