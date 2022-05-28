У РФ повідомили про загибель прикордонників у Брянській області в бою з "українською ДРГ"

Перестрілка на території Росії тривала три години, повідомляють місцеві ЗМІ з посиланням на місцевих мешканців.

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У п'ятницю, 27 травня, на Брянщині під час перестрілки загинула невстановлена кількість російських прикордонників. Бойовик російського батальйону "Схід" блогер Владлен Татарський (справжнє ім'я Максим Фомін) повідомив, що інцидент нібито стався за участю "української диверсійно-розвідувальної групи". Про це він написав у своєму телеграм-каналі в суботу, 28 травня.

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Блогер послався на новину видання "Брянські новини", в якій йдеться про те, що з території України здійснено обстріл селища Зернове Брянської області.

Місцевий житель Микола Бородулін повідомив журналістам, що "перестрілка тривала три години на наших зернівських полях", тобто на території РФ.

[ + – ] Розташування селища Зернове Брянської області

Зі свого боку, Татарський зазначив, що під час "бою з ДРГ" загинули російські прикордонники. Водночас бойовик зазначив, що "з якихось незрозумілих причин" імена загиблих у Росії не повідомлять.

"Ніби немає війни. Начебто вона не йде на території РФ", — написав блогер.

[ + – ] Пост бойовика "Сходу"

Офіційно цю інформацію ані у РФ, ані в Україні не коментували. Водночас на початку травня у Збройних Силах України розповіли, що російські військові можуть переодягатися у форму ЗСУ, щоб влаштовувати різноманітні провокації.

Нагадаємо, нещодавно український журналіст Роман Цимбалюк повідомив, що російські офіцери вивозять свої сім'ї із Брянської області на тлі повномасштабної війни РФ проти України.

Раніше радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що українські війська на цей час сконцентровані лише на обороні своєї території, а всі інциденти, що відбуваються у РФ, — "це безумовно кармічні прояви".