Теряют дроны: армия РФ применяет на фронте беспилотники МЧС, – Генштаб ВСУ

Российские оккупанты увеличили интенсивность обстрелов на юге Украины. Чтобы оправдать огонь по гражданским объектам, враг пускает вбросы о расположении подразделений ВСУ в школах, больницах и детских садах.

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Войска РФ на 99-й день полномасштабной войны с Россией обстреливали позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донецком направлении из минометов, ствольной и реактивной артиллерии вдоль всей линии соприкосновения. Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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Противник использует гражданские лечебные учреждения на временно оккупированных территориях для лечения раненых. Враг теряет беспилотные летательные аппараты по всем направлениям и задействует беспилотники МЧС РФ.

[ + – ] Росия вынуждена использовать беспилотники МЧС

На оккупированных территориях Харьковской области ВС РФ обороняются на занятых рубежах. Позиции украинских военных обстреливались из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня в районах Михайловки, Прудянки и Верхнего Салтова.

В Черниговской области из России минометами стреляли по городу Середина-Буда и селу Прогресс, а также селу Леоновка Сумской области. Российские оккупанты для оправдания стрельбы по гражданским объектам пускают информационные вбросы о якобы расположении военных подразделений в школах, больницах и детских садах, указали в Генштабе.

Боевые действия на Донбассе

На Славянском направлении основные усилия враг сосредоточил на удержании занятых позиций, разведке и создании условий для возобновления наступления. Артиллерийские обстрелы были в районах населенных пунктов Довгенькое, Курулька, Вернополье и Долина.

На Донецком направлении вдоль всей линии соприкосновения ВСУ обстреливали из минометов, ствольной и реактивной артиллерии. На Лиманском направлении боевые действия вели в направлении населенного пункта Райгородок, враг понес потери и отошел.

На Северодонецком направлении штурмовые действия велись в Северодонецк. При поддержке минометного огня росийские военные проводили безуспешный штурм в направлении населенных пунктов Боброво и Устиновка.

[ + – ] На Донецком и Луганском направлениях ВСУ отбили 13 атак захватчиков

На Бахмутском направлении враг пытался взять под контроль Камышеваху и имел частичный успех, бои продолжаются. Штурм велся в направлениях населенных пунктов Нагорное и Белогоровка, ВСУ ответили и враг отошел.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях активных боевых действий не было. Украинские войска обстреливали из артиллерии и минометов в районах населенных пунктов Пески, Авдеевка, Успеновка, Угледар, Новоселка и Орехов.

За прошедшие сутки на Донецком и Луганском направлениях ВСУ отбили 13 атак российских захватчиков. Уничтожены 2 танка, 6 артиллерийских систем, 8 боевых бронированных машин и 4 вражеских автомобиля. Подразделения противовоздушной обороны сбили 7 беспилотников "Орлан-10".

Север и юг Украины

На Северском направлении активных боевых действий не было, противник доукомплектовывает вооружением и военной техникой свои подразделения, которые ранее понесли потери в боях с ВСУ.

Количество обстрелов позиций ВСУ увеличилось на Южнобужском направлении. Оккупанты вели огонь из минометов и ствольной артиллерии по населенным пунктам Шевченково, Трудолюбовка, Луч, Степная Долина и Широкое. Враг наносил удары вертолетами Ми-24 в районах Новогригоровки и Александровки.

Напомним, что 1 июня после обстрелов Свято-Успенской Святогорской Лавры погибли 2 монаха обители и 1 монахиня. Также были повреждены 2 монашеских корпуса.

Минобороны Украины ранее предупреждало об усилении обстрелов после оборудования позиций ВС РФ в Брянской области, в 3 километрах от границы с Украиной.