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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Втрачають дрони: армія РФ застосовує на фронті безпілотники МНС, – Генштаб ЗСУ

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Фото: ТАСС | Українські ППО збили 7 безпілотників "Орлан-10"

Російські окупанти збільшили інтенсивність обстрілу на півдні України. Щоб виправдати вогонь по цивільних об'єктах, ворог пускає вкид про розташування підрозділів ЗСУ в школах, лікарнях і дитячих садках.

Війська РФ на 99-ий день повномасштабної війни з Росією обстрілювали позиції Збройних сил України (ЗСУ) на Донецькому напрямку з мінометів, ствольної та реактивної артилерії вздовж усієї лінії зіткнення. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).

Противник використовує цивільні лікувальні заклади на тимчасово окупованих територіях на лікування поранених. Ворог втрачає безпілотні літальні апарати в усіх напрямках і задіює безпілотники МНС РФ.

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Росія змушена використовувати безпілотники МНС

На окупованих територіях Харківської області ЗС РФ обороняються на зайнятих рубежах. Позиції українських військових обстрілювалися зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню в районах Михайлівки, Прудянки та Верхнього Салтова.

На Чернігівщині з Росії мінометами стріляли по місту Середина-Буда та селу Прогрес, а також селу Леонівка Сумської області. Російські окупанти для виправдання стрільби по цивільних об'єктах пускають інформаційні вкиди про нібито розташування військових підрозділів у школах, лікарнях і дитячих садках, зазначили в Генштабі.

Бойові дії на Донбасі

На Слов'янському напрямі основні зусилля ворог зосередив на утриманні зайнятих позицій, розвідці та створенні умов відновлення наступу. Артилерійські обстріли були в районах населених пунктів Довгеньке, Курулька, Вернопілля та Долина.

На Донецькому напрямку вздовж усієї лінії зіткнення ЗСУ обстрілювали з мінометів, ствольної та реактивної артилерії. На Лиманському напрямку бойові дії вели в напрямку населеного пункту Райгородок, ворог зазнав втрат і відійшов.

На Сєвєродонецькому напрямку штурмові дії велися до Сєвєродонецька. За підтримки мінометного вогню російські військові проводили невдалий штурм у напрямку населених пунктів Боброво й Устинівка.

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На Донецькому та Луганському напрямах ЗСУ відбили 13 атак загарбників

На Бахмутському напрямку ворог намагався взяти під контроль Комишуваху та мав частковий успіх, бої продовжуються. Штурм вівся в напрямках населених пунктів Нагірне та Білогорівка, ЗСУ відповіли, і ворог відійшов.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних бойових дій не було. Українські війська обстрілювали з артилерії та мінометів у районах населених пунктів Піски, Авдіївка, Успенівка, Вугледар, Новосілка та Оріхів.

Минулої доби на Донецькому та Луганському напрямках ЗСУ відбили 13 атак російських загарбників. Знищено 2 танки, 6 артилерійських систем, 8 бойових броньованих машин і 4 ворожі автомобілі. Підрозділи протиповітряної оборони збили 7 безпілотників "Орлан-10".

Північ і південь України

На Сіверському напрямку активних бойових дій не було, противник доукомплектовує озброєнням і військовою технікою свої підрозділи, які раніше зазнали втрат у боях із ЗСУ.

Кількість обстрілів позицій ЗСУ збільшилася на Південнобузькому напрямку. Окупанти вели вогонь із мінометів і ствольної артилерії по населених пунктах Шевченкове, Трудолюбівка, Луч, Степова Долина та Широке. Ворог завдав ударів вертольотами Мі-24 в районах Новогригорівки й Олександрівки.

Нагадаємо, що 1 червня після обстрілів Свято-Успенської Святогірської Лаври загинули 2 ченці обителі та 1 монахиня. Також було пошкоджено 2 чернечих корпуси.

Міноборони України раніше попереджало про посилення обстрілів після обладнання позицій ЗС РФ у Брянській області, за 3 кілометри від кордону з Україною.