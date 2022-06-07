ВСУ пока не могут пойти в контрнаступление, не хватает вооружения, — Зеленский (видео)

Президент указал, что тупиковая ситуация в войне с РФ не подходит Украине, а продвигаться вперед украинские войска сейчас могут только с большими потерями.

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Президент Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные силы Украины пока не могут проводить контрнаступление, так как у российских войск есть преимущество в вооружении, а сохранение жизней украинских военных является приоритетом для власти. Об этом глава государства заявил в интервью Financial Times во вторник, 7 июня.

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"Продвижение вперед и отсрочка нашей деоккупации зависит от мощного оружия, от политической поддержки Запада, от понятной санкционной политики. Тупик точно не наш вариант. Сегодня я могу констатировать, что на некоторых направлениях у нас немного замедленный процесс деоккупации, есть угрозы касательно наступления российских войск", — сообщил Зеленский.

Президент добавил, что возвращение украинских территорий, которые находились под контролем правительства по состоянию на период до 24 февраля этого года, будет "очень серьезной временной победой", однако полной победой будет считаться "полная деоккупация наших территорий".

Зеленский отметил, что для контрнаступления украинских войск им необходимо добиться существенного преимущества над противником — как в технике, так и в живой силе.

"Чтобы наступать, необходимо в 10 раз больше техники и в 10 раз больше людей (чем у войск РФ, — ред.). Желания у нас больше, (чем у РФ) но техники пока у нас меньше. Поэтому не можем наступать. Пока этого не будет — будут большие потери. А люди для меня это приоритет", — заверил глава государства.

При этом президент раскритиковал попытки некоторых западных партнеров обсуждать условия прекращения огня без участия Киева.

"Как мы можем добиться прекращения огня на территории Украины, не прислушиваясь к позиции этой страны? Это очень удивительно", — сказал глава государства.

Глава государства выразил мнение, что Запад может сделать больше, чтобы принудить власти РФ сесть за стол переговоров — в частности, ужесточить санкции против России. В то же время Зеленский заявил, что санкции против государства-агрессора "не особо повлияли на позицию РФ" относительно продолжения войны, а некоторые страны Запада уже хотят ослабить ограничения.

"Вы имеете влияние на результат...Помимо слов, вы должны демонстрировать то, что вы действительно можете сделать… Все ведут себя как саперы. Они поддерживают Украину, но также проверяют, что можно сделать, чтобы ослабить санкции, чтобы бизнес не пострадал. Как саперы пытаются протолкнуть ту или иную инициативу", — сказал Зеленский.

Также в беседе с изданием президент выразил готовность поддержать идею создания безопасного коридора в Черном море для поставок украинского зерна за границу. В то же время он выступил против того, чтобы российские суда обеспечивали безопасность этого коридора. При этом Зеленский подчеркнул, что в диалоге с Кремлем по поводу снятия морской блокады нет необходимости, так как единственная угроза поставкам продовольствия исходит именно от Москвы.

Комментируя вчерашнее голосование в британском парламенте за отставку премьер-министра Бориса Джонсона, Зеленский заявил, что он рад, что глава правительства Соединенного Королевства остался на своей должности.

"Я считаю, что Джонсон это друг Украины. Я считаю Британию большим другом… Я не знаю деталей (скандала Partygate, из-за которого Джонсон мог быть отправлен в отставку — ред.). Борис конкретный лидер, который поддерживает Украину. Я очень благодарен, что мы вчера не потеряли такого союзника", — сказал президент.

Напомним, вчера Зеленский заявил, что Запорожская область находится под угрозой оккупации со стороны российских войск.

Также мы писали о том, что, по мнению главы государства, угрозы повторного наступления на Украину с территории Беларуси на данный момент нет.