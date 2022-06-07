ЗСУ поки не можуть піти в контрнаступ, не вистачає озброєння, — Зеленський (відео)

Президент зазначив, що тупикова ситуація у війні з РФ не підходить Україні, а просуватися вперед українські війська зараз можуть лише з великими втратами.

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Президент Володимир Зеленський заявив, що Збройні сили України поки не можуть проводити контрнаступ, оскільки російські війська мають перевагу в озброєнні, а збереження життів українських військових є пріоритетом для влади. Про це глава держави заявив в інтерв'ю Financial Times у вівторок, 7 червня.

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"Просування вперед і відстрочка нашої деокупації залежить від потужної зброї, від політичної підтримки Заходу, від зрозумілої санкційної політики. Безвихідь точно не наш варіант. Сьогодні я можу констатувати, що на деяких напрямках у нас трохи уповільнений процес деокупації, є загрози щодо наступу російських військ", — повідомив Зеленський.

Президент додав, що повернення українських територій, які перебували під контролем уряду станом на період до 24 лютого цього року, буде "дуже серйозною тимчасовою перемогою", проте повною перемогою вважатиметься "повна деокупація наших територій".

Зеленський зазначив, що для контрнаступу українських військ їм необхідно домогтися істотної переваги над супротивником як у техніці, так і в живій силі.

"Щоб наступати, необхідно в 10 разів більше техніки й в 10 разів більше людей (ніж у військ РФ, — ред.). Бажання в нас більше, (ніж у РФ) але техніки поки в нас менше. Тому не можемо наступати. Поки цього не буде — будуть великі втрати. А люди для мене це є пріоритетом", — запевнив глава держави.

Водночас президент розкритикував спроби деяких західних партнерів обговорювати умови припинення вогню без участі Києва.

"Як ми можемо домогтися припинення вогню на території України, не дослухаючись позиції цієї країни? Це дуже дивно", — сказав глава держави.

Глава держави висловив думку, що Захід може зробити більше, щоб змусити владу РФ сісти за стіл переговорів, зокрема, посилити санкції проти Росії. Водночас Зеленський заявив, що санкції проти держави-агресора "не надто вплинули на позицію РФ" щодо продовження війни, а деякі країни Заходу вже хочуть послабити обмеження.

"Ви маєте вплив на результат... Крім слів, ви повинні демонструвати те, що ви справді можете зробити… Усі поводяться як сапери. Вони підтримують Україну, але також перевіряють, що можна зробити, щоб послабити санкції, щоб бізнес не постраждав. Як сапери намагаються проштовхнути ту чи іншу ініціативу", — сказав Зеленський.

Також у розмові з виданням президент висловив готовність підтримати ідею створення безпечного коридору в Чорному морі для постачання українського зерна за кордон. Водночас він виступив проти того, щоб російські судна забезпечували безпеку цього коридору. Разом з тим Зеленський наголосив, що в діалозі з Кремлем щодо зняття морської блокади нема потреби, оскільки єдина загроза постачанням продовольства походить саме від Москви.

Коментуючи вчорашнє голосування у британському парламенті за відставку прем'єр-міністра Бориса Джонсона, Зеленський заявив, що він радий, що глава уряду Сполученого Королівства залишився на своїй посаді.

"Я вважаю, що Джонсон це друг України. Я вважаю Британію великим другом... Я не знаю деталей (скандалу Partygate, через який Джонсон міг бути відправлений у відставку — ред.). Борис конкретний лідер, який підтримує Україну. Я дуже вдячний, що ми вчора не втратили такого союзника", — сказав президент.

Нагадаємо, вчора Зеленський заявив, що Запорізька область перебуває під загрозою окупації з боку російських військ.

Також ми писали про те, що на думку глави держави, загрози повторного наступу на Україну з території Білорусі наразі немає.