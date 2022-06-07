Винницкое ноу-хау: ВСУ возьмутся за модернизацию систем ПВО

По словам главы ОВА Сергея Борзова, местные изобретатели применили современные технологии. Эффективность украинских ПВО качественно выросла.

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Вооруженные силы Украины рассматривают модернизацию в системе ПВО по всей территории Украины по винницкому ноу-хау. Об этом сказал на брифинге глава Винницкой ОВА Сергей Борзов.

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"Благодаря винницким изобретателям, применившим современные технологии, удалось значительно повысить эффективность системы ПВО в нашем регионе. Винницкое ноу-хау рассматривается в ВСУ для внедрения по всей территории Украины", – отметил он.

Жители Винницкой области, по его словам, часто слышат сирены воздушной тревоги, а вражеская армия применяет тысячи ракет для уничтожения украинцев, военных и важных объектов инфраструктуры.

Борзов добавил, что в области продолжают укреплять систему обороны. Тысячи винничан выполняют земельные работы по оборудованию фортификационных сооружений.

Важные объекты охраняют силы теробороны, полиции и СБУ, им помогают добровольцы территориальных общин.

Напомним, что 2 июня в Обуховском районе Киевской области система ПВО сбила российскую ракету. В этот же день 4 ракеты попали по железнодорожной инфраструктуре в Стрыйском и Самборском районах Львовской области.

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