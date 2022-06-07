Вінницьке ноу-хау: ЗСУ візьмуться за модернізацію систем ППО

За словами голови ОВА Сергія Борзова, місцеві винахідники застосували сучасні технології. Ефективність українських ППО якісно зросла.

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Збройні сили України розглядають модернізацію в системі ППО по всій території України з вінницького ноу-хау. Про це сказав на брифінгу голова Вінницької ОВА Сергій Борзов.

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"Завдяки вінницьким винахідникам, які застосували сучасні технології, вдалося значно підвищити ефективність системи ППО у нашому регіоні. Вінницьке ноу-хау розглядають у ЗСУ для впровадження на всій території України", — зазначив він.

Жителі Вінницької області, за його словами, часто чують сирени повітряної тривоги, а ворожа армія застосовує тисячі ракет для знищення українців, військових та важливих об'єктів інфраструктури.

Борзов додав, що в області продовжують зміцнювати систему оборони. Тисячі вінничан виконують земельні роботи з обладнання фортифікаційних споруд.

Важливі об'єкти охороняють сили тероборони, поліції та СБУ, їм допомагають добровольці територіальних громад.

Нагадаємо, що 2 червня в Обухівському районі Київської області система ППО збила російську ракету. Цього ж дня 4 ракети влучили в залізничну інфраструктуру у Стрийському та Самбірському районах Львівської області.

ЗС РФ безрезультатно завдавали ракетного удару по Запоріжжю, українське ППО не дало снаряду досягти цілі.

Німеччина обіцяла передати ЗСУ нові ЗРК IRIS-T. Одного комплексу вистачить для захисту великого міста.