США игнорируют Африку, и совершенно напрасно: там определится новый мировой порядок

Пока Вашингтон сосредоточен на российской военной угрозе в Восточной Европе и китайском экспансионизме в Тихом океане, Россия и Китай на голову опередили США в Африке, что может коренным образом изменить глобальный баланс сил.

Чтобы придать динамику своей работе в Африке, Вашингтон должен разработать комплексную программу, которая будет решать три задачи: установление целей в масштабах всего континента с учетом региональных стратегий, значительное расширение взаимовыгодных экономических инвестиций, а также использование тех сфер, в которых Соединенные Штаты имеют сравнительные преимущества перед своими конкурентами.

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Фокус перевел новый текст Джо Брюля, посвященный Африке и ситуации с интересами США на Черном континенте.

Слепое пятно размером с континент

История американской политики в Африке неоднозначна. На протяжении всего своего существования США не имели четких целей на континенте, в результате чего их политика была в основном реакционной, колеблясь между эксплуатацией, доброжелательным пренебрежением и неубедительными попытками демократизации и гуманитарной помощи.

В 18 и 19 веках взаимодействие США с Африкой сводилось в основном к работорговле. В течение следующего столетия Вашингтон уделял мало внимания континенту, пока его деколонизация не совпала с соперничеством в холодной войне в 1950-х, 1960-х и 1970-х годах. В этом контексте Соединенные Штаты сосредоточились на привлечении новых независимых африканских стран в сферу своего влияния, часто игнорируя (или поощряя) ужасающе коррумпированных и жестоких лидеров.

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После окончания холодной войны политика США сместилась в сторону гуманитарных целей: вмешательство в Сомали, чтобы остановить голод, и инициирование Чрезвычайного плана президента США по борьбе со СПИДом, в которую было инвестировано более 100 миллиардов долларов. Однако после терактов 11 сентября преобладающая часть дипломатических и военных усилий США были направлены на борьбу с экстремистскими организациями в рамках глобальной войны с терроризмом.

Сегодня Вашингтон по-прежнему рассматривает континент в основном как проблему, с которой нужно справиться, а не как партнера в формировании политики будущего. Многообещающие экономические и демографические тенденции превратили Африку в значимого игрока на мировой арене. Однако Соединенные Штаты не спешат выработать четкую и проактивную политику в отношении континента. Это стратегическое слепое пятно, от которого большинство американских политиков не могут избавиться и которого нет у их конкурентов.

[ + – ] Сегодня Вашингтон по-прежнему рассматривает континент в основном как проблему, с которой нужно справиться, а не как партнера в формировании политики будущего Фото: Pexels

Китай и Россия считают Африку не проблемой, а возможностью. С 2007 по 2017 год объем торговли США с Африкой сократился на 54%, в то время как объем торговли Китая вырос на 220%. Хотя общий объем инвестиций России в Африку меркнет по сравнению с США и Китаем, с 2015 года он вырос на 40%.

Китай поддерживает 46 портовых проектов в Африке, финансируя более половины из них и управляя одиннадцатью. У США таких проектов ноль.

В 2006 году Китай учредил Форум по китайско-африканскому сотрудничеству, на который раз в три года съезжаются главы государств со всего континента. Россия начала аналогичную политику, организовав первый саммит Россия-Африка в Сочи в 2019 году. Соединенные Штаты провели нечто подобное в 2014 году, но этим все и ограничилось. Администрация Байдена признала ошибку Вашингтона и объявила о планах проведения второго мероприятия в 2022 году, но в этой дипломатической игре Соединенные Штаты по-прежнему играют в догонялки.

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В 2015 году Китай выступил с инициативой установить спутниковые телевизоры в 10 тысячах африканских деревень. Неудивительно – телевизоры поставляются с бесплатным предустановленным доступом к китайским каналам, что позволяет показывать спонсируемый государством контент по всему континенту. Россия же на сегодняшний день внедрила бывшего агента разведки в качестве старшего советника по вопросам обороны в Центральноафриканской Республике, прибегала к услугам группы Вагнера в Ливии и других странах, а также заключила сделки с семью субсахарскими государствами по созданию у них инфраструктуры ядерной энергетики.

У каждой из стратегий свои недостатки и недосмотры, которыми могут воспользоваться Соединенные Штаты, но контраст между присутствием в Африке России и Китая и пренебрежением Вашингтона разителен.

Африканская заря

Однако инвестиции в Африку – это не только конкуренция с Китаем и Россией: Африка – эпицентр огромных возможностей. Если человеческий капитал является главным активом для экономического роста, то Африка обладает огромным неоцененным потенциалом. Ожидается, что в ближайшие 35 лет население Африки удвоится и к 2050 году составит почти 30% мирового населения. К 2025 году в потребительский класс войдут еще 90 миллионов африканских домохозяйств, что обеспечит покупательную способность мировой экономики в размере 2,1 триллиона долларов.

[ + – ] Африка – эпицентр огромных возможностей Фото: travelmaker

Африка также имеет все шансы стать следующим мировым центром производства. По мере роста стоимости рабочей силы в Китае эксперты прогнозируют, что к 2030 году страну покинут 100 миллионов трудоемких рабочих мест, и, вероятно, все они окажутся в Африке. По оценкам Института Брукингса, расходы на производство в Африке вырастут более чем на 50% и к 2030 году достигнут более 660 миллиардов долларов. В 2021 году 54 из 55 африканских государств инициировали создание Африканской континентальной зоны свободной торговли – соглашения о свободной торговле, которое устраняет пошлины на 90% товаров, обеспечивая свободный поток сырья, необходимого для процветания обрабатывающей промышленности.

[ + – ] Китай и Россия считают Африку не проблемой, а возможностью

Есть и более непосредственные экономические интересы. Африка обладает огромными запасами редких элементов, жизненно важных для производства всего – от сотовых телефонов и светодиодных экранов до энергетической инфраструктуры и оборонных технологий. Более двух третей мирового запаса кобальта – важного сырья для литий-ионных батарей – находится в Конго. Около 35% мировых запасов бокситов (ключевого компонента для производства алюминия) разрабатываются в Гвинее. Однако в настоящее время Китай обладает практически монополией на производство редких элементов в мире, что ставит под угрозу экономику и национальную безопасность Америки. Если Соединенные Штаты хотят обеспечить себе доступ к сырью, необходимому в будущем, им придется делать это в Африке.

В политическом плане африканские страны оказывают удивительно значимое, но деликатное влияние на целый ряд глобальных вопросов.

В Организации Объединенных Наций африканские страны составляют почти 28% государств-членов, что обеспечивает мощный блок голосов, способный направлять ресурсы на инициативы, соответствующие их интересам. Единство между А3 (тремя сменяемыми африканскими членами Совета Безопасности ООН) повышает значение голоса Африки при принятии даже тех резолюций Совета, которые не касаются материка. К тому же от реализации африканскими лидерами Африканского континентального соглашения о свободной торговле будет зависеть, какие мировые державы получат доступ к рынкам всего континента на сумму более 3,4 триллиона долларов. Первые признаки указывают на то, что в выигрыше окажется Китай.

Несомненно, у Африки много трудностей на пути прогресса. Но прогресс идет, и в грядущем столетии Африка будет играть главную роль — демографически, экономически и политически, нравится это Соединенным Штатам или нет.

[ + – ] Африка – эпицентр огромных возможностей Фото: Bitcoin.com

Новый подход

Чтобы отдать должное стратегическому значению Африки, Соединенным Штатам необходимо разработать последовательную, убедительную и конкурентоспособную стратегию. Когда речь идет о столь большом и разнообразном континенте, эксперты расходятся во мнениях относительно наилучшего подхода. Одни жалуются на слишком большую роль военных, другие считают, что дипломатия, ориентированная на военные действия, необходима на континенте, где часто не хватает безопасности и лидерства. Некоторые предлагают разработать несколько стратегий, учитывающих уникальные геополитические интересы Северной Африки, Восточной Африки и субсахарской Африки. Другие предлагают единую стратегию, направленную на противодействие китайскому влиянию или продвижение экономических интересов США с помощью таких инициатив, как программа Prosper Africa 2019 года. Третьи утверждают, что именно нынешний индивидуальный подход к каждой стране обеспечивает стратегическую гибкость на разнообразном и часто нестабильном континенте.

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Вместо того, чтобы выбирать между общеконтинентальными и региональными стратегиями, эффективная стратегия США насчет Африки должна объединить оба подхода – то есть установить общеконтинентальные приоритеты и цели для всех сфер, от торговли до военных инвестиций, с адаптированными региональными стратегиями для воплощения целей по всему континенту.

За общеконтинентальными целями, установленными помощником секретаря в Бюро по делам Африки, должны стоять отдельные региональные программы, которые переводят теорию стратегии в практику реализации. Разработкой региональных стратегий должны руководить специальные посланники, наделенные полномочиями по созыву ключевых заинтересованных сторон из всех органов правительства США. Кроме нынешних специальных посланников для региона Великих озер и Сахеля, необходимы дополнительные посланники для создания и контроля за целостным подходом США в других регионах.

[ + – ] Памятник Нельсону Манделе в Претории Фото: pexels.com

С экономической точки зрения, успешная стратегия в Африке позволила бы резко увеличить взаимовыгодные экономические инвестиции на всем континенте.

Prosper Africa и Закон США о росте и возможностях Африки закладывают хорошую основу, но они недостаточно амбициозны и эффективны. С 2019 года США инвестировали 22 миллиарда долларов в 80 компаний в 30 африканских странах в рамках программы Prosper Africa. В то же время только за 2020 год Китай заключил сделки с 623 африканскими компаниями на общую сумму инвестиций 735 млрд долларов. Только 18 из 39 стран, имеющих право на участие в программе в соответствии с Законом о развитии и возможностях Африки, разработали стратегии использования, и большинство из них являются одномерными.

Чтобы стратегия была эффективной, Соединенные Штаты должны быть готовы вкладывать в Африку значительно больше – как экономически, так и политически.

Первым шагом должно стать усовершенствование политики США для поддержки американских компаний, идущих на риски на зачастую нестабильных африканских рынках. Несправедливо и недальновидно заставлять американские компании нести риски, которых не несут их конкуренты. Китай предлагает африканским правительствам крупные кредиты на развитие, стимулируя их к партнерству с китайскими предприятиями. Многие китайские компании, будучи государственными предприятиями, охотно берут на себя риски, гарантированные их правительством. Американские фирмы и близко не получают такой помощи. Если Вашингтон намерен существенно увеличить инвестиции в Африку, он должен снизить риски для американских предприятий, стремящихся там работать.

В процессе экономического взаимодействия Соединенные Штаты должны сосредоточиться на инициативах в тех секторах, где у них есть уникальные преимущества: образование, творческие индустрии, искусственный интеллект и робототехника. Инвестиции в эти сектора позволят Соединенным Штатам занять передовые позиции в Африке, а не пытаться вклиниться в уже переполненные, более традиционные сферы.

Самым большим сравнительным преимуществом Америки остаются ее ценности – когда она живет в соответствии с ними. Увлекательное исследование, опубликованное в прошлом году, показывает, что, несмотря на значительное превосходство Китая над Соединенными Штатами в Африке, положительное впечатление о двух странах остается практически неизменным с 2015 года, а по ряду показателей они находятся на одном уровне.

В докладе за 2020 год авторитетной организации Afrobarometer, проводящей опросы в Африке, показано, что за прошедший год в 18 странах 32% африканцев отдали предпочтение американской модели развития по сравнению с 23%, предпочитающими китайскую модель. Это не умопомрачительный разрыв, но он доказывает, что в американском образе жизни есть нечто привлекательное. Соединенные Штаты должны продолжать реализовывать свои текущие программы и удвоить влияние на общественное мнение в Африке. Это усилит преимущество "мягкой силы", которым все еще обладает Вашингтон.

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Для поддержки эффективной стратегии в отношении Африки Соединенным Штатам стоит пересмотреть подход к распределению военных контингентов по всему миру и всерьез задуматься об обеспечении безопасности и продвижении своих интересов в Африке. Соединенные Штаты обладают глубокими и значимыми связями с вооруженными силами всем континенте. Американские военные обучают африканские армии, помогают бороться с воинствующими экстремистами и повышают эффективность войск, направляемых для участия в операциях ООН. Успешная стратегия США приведет к росту военных инвестиций в Африку. Размещение бригады содействия силам безопасности в Африке – хороший шаг, но, чтобы в достаточной степени поддержать политические цели США, Министерству обороны необходимо остановить сокращение численности войск и включить в следующую Национальную стратегию обороны больше одного абзаца об Африке.

[ + – ] Самым большим сравнительным преимуществом Америки остаются ее ценности – когда она живет в соответствии с ними Фото: Открытые источники

Наконец, Соединенные Штаты должны быть готовы действовать смело и идти на стратегический риск. Конкуренты понимают это. Сегодня Китай управляет почти каждым пятым портом в Африке к югу от Сахары, что обеспечивает ему экономическое, дипломатическое и военное влияние. Подход Китая не нов. В течение 95 лет Соединенные Штаты финансировали строительство, эксплуатацию и безопасность Панамского канала, что обеспечивало такое же региональное и глобальное влияние, каким сегодня обладает Китай. США самое время тряхнуть стариной (при полном сотрудничестве и взаимной выгоде африканских партнеров) и искать пути радикального усиления влияния всех элементов национальной мощи в Африке.

Хотя Соединенные Штаты во многом отстают, еще не все потеряно. У США по-прежнему есть сравнительные преимущества перед Россией и Китаем. Разработка стратегии, позволяющей использовать эти преимущества – сосредоточившись на том, что у них получается лучше всего, – позволит Соединенным Штатам быстро наверстать упущенное и стать ведущим партнером Африки в планировании нового столетия.

Об авторе

Джо Брюль — полковник армии США с семилетним опытом жизни и работы в Африке. Он был пилотом вертолета Apache в Ираке и Афганистане, а также служил в других подразделениях Пентагона и Объединенного комитета начальников штабов. Недавно Брюль завершил службу в качестве начальника отдела перспективных планов оперативной группы "Южная Европа-Африка" Армии США. Получил степень магистра в Гарварде и живет в Виченце в Италии.