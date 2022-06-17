В Запорожье прозвучали взрывы: первые подробности (видео)

Как сообщили местные власти, сработали украинские силы ПВО.

Сегодня утром во многих районах Запорожья были слышны взрывы. Как оказалось, украинское ПВО сбило вражескую ракету. Об этом сообщает пресс-служба Запорожской областной госадминистрации в Фейсбуке.

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17 июня около 10 утра в Запорожье прозвучали взрывы. Было слышно два или три взрыва, которые прозвучали одни за другим. Как позднее указали в ОГА, сработало украинское ПВО. Военные сбили российскую ракету над Вильнянским районом.

По предварительным данным, жертв и разрушений нет. Информация проверяется. Также в сети опубликовали видео из Запорожья, на котором слышна серия взрывов.

Секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев также подтвердил информацию о срабатывании сил противовоздушной обороны в пригороде областного центра.

Напомним, 10 июня мэр Мелитополя заявил, что ВСУ отбросили войска РФ от Запорожья на 5-7 км. Также сообщалось, что в Запорожской области 8 полицейских перешли на сторону РФ. Открыты уголовные производства в государственной измене.