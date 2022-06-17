У Запоріжжі пролунали вибухи: перші подробиці (відео)

Як повідомила місцева влада, спрацювали українські сили ППО.

Сьогодні вранці у багатьох районах Запоріжжя було чути вибухи. Як з'ясувалося, українське ППО збило ворожу ракету. Про це повідомляє пресслужба Запорізької обласної держадміністрації у Фейсбуці.

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17 червня приблизно о 10 ранку в Запоріжжі пролунали вибухи. Було чути два чи три вибухи, які пролунали один за одним. Як пізніше зазначили в ОДА, спрацювало українське ППО. Військові збили російську ракету над Вільнянським районом.

За попередніми даними, жертв і руйнувань немає. Інформація перевіряється. Також у мережі опублікували відео із Запоріжжя, на якому чути серію вибухів.

Секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв також підтвердив інформацію про спрацювання сил протиповітряної оборони у передмісті обласного центру.

Нагадаємо, 10 червня мер Мелітополя заявив, що ЗСУ відкинули війська РФ від Запоріжжя на 5-7 км. Також повідомлялося, що в Запорізькій області 8 поліцейських перейшли на бік РФ. Відкрито кримінальні провадження у державній зраді.