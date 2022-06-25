Российские войска прорываются в Лисичанск с юга: ситуация в Луганской области

По словам Сергея Гайдая, оккупанты наносят авиаудары и пытаются блокировать город. Они пытаются выбить ВСУ из Метелкино, Сиротино и Вороново.

Российские войска обстреляли Северодонецк и попытались прорваться в соседний Лисичанск. Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай отчитался о событиях за 24 июня на своем Telegram-канале.

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По его словам, в пятницу ВС РФ атаковали промзону Северодонецка, где находится завод "Азот", а также пытались зайти в Лисичанск с юга и блокировать город. Противник продолжает обстрелы: по Лисичанску нанесли авиаудар, а по Северодонецку открыли артиллерийский огонь, целях по объединениям "Азот" и "Стеклопластика". Враг также обстрелял села Синецкий, Павлоград, поселки Волчеяровка, Белогоровка, Лоскутовка. Российская армия проводит наступления в районах Метелкино, Вороново и Сиротино, пытаясь выбить украинские подразделения.

[ + – ] Карта Лисичанска, Северодонецка и окрестностей Фото: Скриншот

В четверг в результате боевых действий пострадала семья в Малорязанцевом, троих человек доставили в больницу в Днепре, в том числе дети 2012-го и 2016-го годов рождения. В пятницу в Лисичанске обнаружили мертвым мужчину, который попал под обстрел. В Луганской области продолжается эвакуация — 24 июня полицейские, спасатели и волонтеры эвакуировали из Лисичанска 17 человек, еще одна семья выехала на своем транспорте в составе эвакуационной колонны.

Согласно свежей сводке Генштаба ВСУ, вражеские войска обстреливают населенные пункты рядом с Северодонецком из ствольной артиллерии. На Бахмутском направлении ВСУ остановили наступление российскую пехоту в направлении Владимировка – Покровское и обратили их в бегство. Подразделения 5-й общевойсковой армии ВС РФ наступают и ведут боевые действия в направлении Пилипчатино – Покровское, а в направлении Роты – Вершина россияне продвинулись на один километр вглубь Украины.

Telegram-канал "Суровый Север" сообщил о взрывах на военных складах РФ в оккупированном городе Сватово Луганской области. По предварительной информации, украинские войска поразили их при помощи тактического ракетного комплекса "Точка-У".

24 июня Сергей Гайдай заявил, что ВСУ получили команду полностью оставить Северодонецк. По его словам, украинским военным больше нет смысла удерживать город, ведь здесь уничтожена все инфраструктура и повреждены 90% домов. Вместо этого они займут более укрепленные позиции и продолжат вести огонь по противнику.

Руководитель райгосадминистрации Роман Власенко добавил, что бойцы ВСУ все еще находятся в Северодонецке, ведь для отвода войск требуется время. Сейчас около 8 тысяч военных находятся в Северодонецке, и еще около 10 тысяч — в соседнем Лисичанске.

Сообщали также, что боец "Интернационального легиона" опубликовал одно из последних видео из Северодонецка. По словам военного с позывным "Исаак", его подразделение сражалось с войсками РФ более 6 часов и добились успехов.