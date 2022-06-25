Російські війська прориваються до Лисичанська з півдня: ситуація в Луганській області

За словами Сергія Гайдая, окупанти завдають авіаударів і намагаються блокувати місто. Вони намагаються вибити ЗСУ з Метьолкіного, Сиротиного та Воронового.

Російські війська обстріляли Сєвєродонецьк і спробували прорватися до сусіднього Лисичанська. Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай прозвітував про події за 24 червня на своєму Telegram-каналі.

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За його словами, у п'ятницю ЗС РФ атакували промзону Сєвєродонецька, де знаходиться завод "Азот", а також намагалися зайти до Лисичанська з півдня та блокувати місто. Противник продовжує обстріл: по Лисичанську завдали авіаудару, а по Сєвєродонецьку відкрили артилерійський вогонь, цілили по об'єднанням "Азот" та "Склопластика". Ворог також обстріляв села Синецький, Павлоград, селища Вовчорівка, Білогорівка, Лоскутівка. Російська армія проводить наступи в районах Метьолкіного, Воронового та Сиротиного, намагаючись вибити українські підрозділи.

[ + – ] Карта Лисичанська, Сєвєродонецька та околиць Фото: Скриншот

У четвер у результаті бойових дій постраждала сім'я в Малорязанцевому, трьох людей доправили в лікарню у Дніпрі, зокрема дітей 2012-го та 2016-го років народження. У п'ятницю у Лисичанську виявили мертвим чоловіка, який потрапив під обстріл. На Луганщині триває евакуація — 24 червня поліцейські, рятувальники та волонтери евакуювали з Лисичанська 17 людей, ще одна родина виїхала на своєму транспорті у складі евакуаційної колони.

Згідно з новим зведенням Генштабу ЗСУ, ворожі війська обстрілюють населені пункти поряд із Сєвєродонецьком із ствольної артилерії. На Бахмутському напрямку ЗСУ зупинили наступ російську піхоту в напрямку Володимирівка — Покровське і кинулися тікати. Підрозділи 5-ї загальновійськової армії ЗС РФ наступають і ведуть бойові дії у напрямку Пилипчатинео – Покровське, а у напрямку Роти – Вершина росіяни просунулися на один кілометр углиб України.

Telegram-канал "Суровий Сєвєр" повідомив про вибухи на військових складах РФ в окупованому місті Сватове Луганської області. За попередньою інформацією, українські війська уразили їх за допомогою тактичного ракетного комплексу "Точка-У".

24 червня Сергій Гайдай заявив, що ЗСУ отримали команду повністю залишити Сєвєродонецьк. За його словами, українським військовим більше немає сенсу утримувати місто, адже тут знищено всю інфраструктуру та пошкоджено 90% будинків. Натомість вони займуть укріпленіші позиції і продовжать вести вогонь по супротивнику.

Керівник райдержадміністрації Роман Власенко додав, що бійці ЗСУ все ще перебувають у Сєвєродонецьку, адже для відведення військ потрібен час. Нині близько 8 тисяч військових перебувають у Сєвєродонецьку, і ще близько 10 тисяч — у сусідньому Лисичанську.

Повідомляли також, що боєць "Інтернаціонального легіону" опублікував одне з останніх відео із Сєвєродонецька. За словами військового з позивним "Ісаак", його підрозділ бився з військами РФ понад 6 годин і досяг успіхів.