ВСУ отбили наступление ВС РФ возле семи населенных пунктов, — Генштаб

В направлении Херсона украинская авиация, по данным командования, также нанесла несколько точных авиаударов по местам скопления техники и личного состава захватчиков.

ВС РФ в течение минувших суток осуществляли наступление в направлении семи населенных пунктов, но были вынуждены были отступить из-за потерь, которые они понесли в ходе боев с Вооруженными силами Украины. Об этом в утренней сводке от 27 июня информирует Генеральный штаб ВСУ.

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На Волынском и Полесском направлениях не зафиксировано признаков формирования наступательных группировок оккупанта.

На Сиверском направлении ВС РФ обстреляли объекты гражданской и военной инфраструктуры в Хреновке и Янжуловке Черниговской области. Вражеский авиаудар захватчики осуществили по Славгороду Сумской области.

На Слобожанском направлении оккупанты обстреливают позиции ВСУ и ведут аэроразведку, а на Харьковском из танков, минометов, ствольной артиллерии и РСЗО вели огонь в районах населенных пунктов Харьков, Шевеловка, Песчаное, Чугуев, Шестаково, Замуловка и Русская Лозовая. В направлении Дементиевки и Питоминка ВС РФ осуществляли штурмовые действия, но были вынуждены отступить.

В Славянском направлении ВС РФ сосредоточили основные для наступления на Долину. Из ствольной и реактивной артиллерии оккупанты обстреливали Богородичное, Адамовку, Крестище, Грушеваху, Светличное и Курульку. Также захватчики из армейской авиации осуществили авиаудар по Долгенькому. Для улучшения своего тактического положения оккупанты ведут наступление возле Мазановки, где продолжаются боевые действия.

На Донецком направлении ВС РФ осуществляют обстрелы вдоль всей линии соприкосновения и пытаются блокировать Лисичанск с юга. Не прекращаются обстрелы из артиллерии по гражданским объектам в Лисичанске, Волчеяровке, Лоскутовке и Верхнекаменке. По данным Генштаба, возле Верхнекаменки подразделения ВСУ отбили наступление оккупантов и вынудили их отступить.

На Краматорском направлении оккупационная армия из артиллерии обстреливала Райгородок и Маяки, а на Бахмутском — из ствольной и реактивной артиллерии захватчики стреляли в направлении Спорного, Берестово, Белогоровки, Клинового и Зайцево. Возле Яковлевки и Спорного подразделения ВСУ ликвидировали вражеские ДРГ. Помимо этого, в течение минувших суток украинские военнослужащие отбили наступление рядом с Клиновым, Берестовым и Вершиной.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях не прекращаются обстрелы из артиллерии и минометов вдоль линии разграничения. За сутки ВС РФ осуществили авиаудары по Авдеевке, Красногоровке, Веселому, Угледару, Шевченко, Причистовке, Марьинке и Павловке. Рядом с Марьинкой подразделения ВСУ отбили очередное наступление российской армии и вынудили оккупантов отступить.

На Южнобужском направлении россияне пытаются удержать занятые ранее позиции и улучшают фортификационные сооружения. В течение минувших суток зафиксированы обстрелы гражданской инфраструктуры из артиллерии и РСЗО возле населенных пунктов Большая Костромка, Потемкино, Княжка, Партизанское, Квитневое, Степная Долина. В Генштабе подчеркивают, что украинская авиация также нанесла несколько удачных авиаударов по месту скопления техники и личного состава ВС РФ.

[ + – ] ВСУ отбили наступление ВС РФ в направлении семи населенных пунктов [ + – ] ВСУ отбили наступление ВС РФ в направлении семи населенных пунктов

Напомним, ранее Луганская ОВА сообщала об уничтожении россиянами Лисичанска. Руководитель военной администрации Сергей Гайдай рассказывал, что ВС РФ продолжают обстреливать прифронтовой город из артиллерии и авиации, и пытаются его окружить с нескольких направлений.

Также сообщалось, что ВСУ из дальнобойных РСЗО HIMARS унитчожили вражеские командные пункты ВС РФ на оккупированных территориях.