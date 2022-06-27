ЗСУ відбили наступ ЗС РФ біля семи населених пунктів, — Генштаб

У напрямку Херсона українська авіація, за даними командування, також завдала кілька точних авіаударів по місцях скупчення техніки та особового складу загарбників.

ЗС РФ протягом минулої доби здійснювали наступ у напрямку семи населених пунктів, але були змушені відступити через втрати, які вони зазнали під час боїв зі Збройними Силами України. Про це в ранковому зведенні від 27 червня інформує Генеральний штаб ЗСУ.

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На Волинському та Поліському напрямах не зафіксовано ознак формування наступальних угруповань окупанта.

На Сіверському напрямку ЗС РФ обстріляли об'єкти цивільної та військової інфраструктури у Хрінівці та Янжулівці Чернігівської області. Ворожий авіаудар загарбники здійснили по Славгороду Сумської області.

На Слобожанському напрямку окупанти обстрілюють позиції ЗСУ та ведуть аеророзвідку, а на Харківському з танків, мінометів, ствольної артилерії та РСЗВ вели вогонь у районах населених пунктів Харків, Шевелівка, Піщане, Чугуїв, Шестакове, Замулівка та Російська Лозова. У напрямку Дементіївки та Пітомінки ЗС РФ здійснювали штурмові дії, але були змушені відступити.

У Слов'янському напрямі ЗС РФ зосередили основні наступи на Долину. Зі ствольної та реактивної артилерії окупанти обстрілювали Богородичне, Адамівку, Хрестище, Грушуваху, Світличне та Курульку. Також загарбники з армійської авіації здійснили авіаудар по Довгенькому. Для покращення свого тактичного положення окупанти ведуть наступ біля Мазанівки, де тривають бойові дії.

На Донецькому напрямку ЗС РФ здійснюють обстріл уздовж усієї лінії зіткнення і намагаються блокувати Лисичанськ з півдня. Не припиняються обстріли з артилерії по цивільних об'єктах у Лисичанську, Вовчоярівці, Лоскутівці та Верхньокам'янці. За даними Генштабу, біля Верхньокам'янки підрозділи ЗСУ відбили наступ окупантів і змусили їх відступити.

На Краматорському напрямі окупаційна армія з артилерії обстрілювала Райгородок та Маяки, а на Бахмутському — із ствольної та реактивної артилерії загарбники стріляли у напрямку Спірного, Берестового, Білогорівки, Клинового та Зайцева. Біля Яковлівки та Спірного підрозділу ЗСУ ліквідували ворожі ДРГ. Крім цього, протягом минулої доби українські військовослужбовці відбили наступ поряд із Клиновим, Берестовим та Вершиною.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках не припиняються обстріли з артилерії та мінометів уздовж лінії розмежування. За добу ЗС РФ здійснили авіаудари по Авдіївці, Красногорівці, Веселому, Вугледару, Шевченку, Пречистівці, Мар'їнці та Павлівці. Поруч із Мар'їнкою підрозділи ЗСУ відбили черговий наступ російської армії та змусили окупантів відступити.

На Південнобузькому напрямку росіяни намагаються утримати зайняті раніше позиції та покращують фортифікаційні споруди. Протягом минулої доби зафіксовано обстріл цивільної інфраструктури з артилерії та РСЗВ біля населених пунктів Велика Костромка, Потьомкіне, Княжна, Партизанське, Квітневе, Степова Долина. У Генштабі наголошують, що українська авіація також завдала кількох вдалих авіаударів по місцю скупчення техніки та особового складу ЗС РФ.

[ + – ] ЗСУ відбили наступ ЗС РФ у напрямку семи населених пунктів [ + – ] ЗСУ відбили наступ ЗС РФ у напрямку семи населених пунктів

Нагадаємо, раніше Луганська ОВА повідомляла про знищення росіянами Лисичанська. Керівник військової адміністрації Сергій Гайдай розповідав, що ЗС РФ продовжують обстрілювати прифронтове місто з артилерії та авіації, і намагаються його оточити з кількох напрямків.

Також повідомлялося, що ЗСУ з далекобійних РСЗВ HIMARS знищили ворожі командні пункти ЗС РФ на окупованих територіях.