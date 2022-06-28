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Военный Фокус Российско-украинская война

США обучит еще десятки военных применять РСЗО M142 HIMARS, — СМИ

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обучение himars
Боевое применение М142 HIMARS

По данным источника журналистов в Пентагоне, следующий этап обучения продлится около двух недель, и он охватит военных разных рангов.

Соединенные Штаты планируют в ближайшее время начнут второй этап обучения украинских военных по освоению реактивных установок M142 HIMARS. Об этом сообщает корреспондент Foreign Policy Джек Детч.

Высокопоставленный чиновник в Пентагоне заявил, что ведомство в ближайшее время планирует начать следующий этап подготовки украинских военных по эксплуатации РСЗО HIMARS. Ожидается, что на данном этапе обучение пройдет около 50 бойцов. А учебный процесс займет в районе двух недель.

"Ожидается, что второй этап обучения начнется в ближайшее время и охватит украинские войска разных рангов", — заявил собеседник.

Также Детч добавил, что с момента полномасштабного вторжения, США обучили 1200 украинских солдат для освоения западной техники.

Отметим, о прибытии HIMARS в Украину министр обороны Алексей Резников сообщил 23 июня, а уже на следующий день появилось первое видео применения М142.

Напомним, ударом HIMARS на Донбассе уже уничтожили два командных пункта ВС РФ. По данным источников в Пентагоне, Минобороны США склоняется к отправке в Украину еще четырех РСЗО HIMARS в рамках следующего транша военной помощи.