США навчить ще десятки військових застосовувати РСЗВ M142 HIMARS, — ЗМІ

За даними джерела журналістів у Пентагоні, наступний етап навчання триватиме близько двох тижнів, і він охопить військових різних рангів.

Сполучені Штати планують найближчим часом розпочнуть другий етап навчання українських військових із освоєння реактивних установок M142 HIMARS. Про це повідомляє кореспондент Foreign Policy Джек Детч.

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Високопосадовець у Пентагоні заявив, що відомство найближчим часом планує розпочати наступний етап підготовки українських військових із експлуатації РСЗВ HIMARS. Очікується, що на цьому етапі навчання пройдуть близько 50 бійців. А навчальний процес триватиме близько двох тижнів.

"Очікується, що другий етап навчання розпочнеться найближчим часом і охопить українські війська різних рангів", — заявив співрозмовник.

Також Детч додав, що з моменту повномасштабного вторгнення США навчили 1200 українських солдатів для освоєння західної техніки.

Зазначимо, про прибуття HIMARS в Україну міністр оборони Олексій Резніков повідомив 23 червня, а вже наступного дня з'явилося перше відео застосування М142.

Нагадаємо, ударом HIMARS на Донбасі вже знищили два командні пункти ЗС РФ. За даними джерел у Пентагоні, Міноборони США схиляється до відправки в Україну ще чотирьох РСЗВ HIMARS у межах наступного траншу військової допомоги.