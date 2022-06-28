"Врага надо уничтожить здесь и сейчас": детям Украины нельзя оставлять войну с РФ, – Залужный

Главнокомандующий уверен, что ВСУ должны победить агрессора, ведь на Украине он не остановится. Самые сильные бои сейчас развернулись на севере Луганской и Харьковской областей.

Украинские военные не могут оставить детям полномасштабную войну с Россией. Об этом написал в Facebook главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный после телефонного разговора с главой Oбъединенного комитета начальников штабов США Марком Милли и начальником штаба обороны Великобритании Энтони Радакином.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Военный Фокус" в Facebook Подписаться

"На нашей земле продолжается ожесточенная борьба, масштабы которой мир не видел со времен Второй мировой войны. Мы не имеем права перевести эту войну на наших детей. Врага следует уничтожить здесь и сейчас, иначе он не остановится", – подчеркнул военный.

ВСУ вполне могут справиться с этой задачей, но для этого им нужно больше оружия и боеприпасов, подчеркнул Залужный.

"Надеюсь, что вместе с партнерами мы сможем одолеть агрессора и не допустить распространения этого вооруженного конфликта на другие страны", – продолжил он.

Война с Россией – районы активных боевых действий

Главнокомандующий ВСУ кратко проинформировал о ситуации на фронте. Район активных боевых действий, по данным Залужного, начинается на севере Харьковской области и заканчивается на левом берегу Днепра возле населенного пункта Васильевка.

Самые сильные бои идут на севере Луганской и Харьковской областей. В этом районе за минувшие сутки противник совершил 270 артиллерийских обстрелов. Были применены 45 тыс. боеприпасов, нанесено 2 ракетных и 32 авиационных удара. Ситуация очень сложная, но контролируемая, заметил он.

[ + – ] Сильнейшие бои идут на севере Луганской и Харьковской областей Фото: AP Photo

Армия России, по его оценке, показывает дерзость, нанося ракетные удары по Украине. За 4 дня из разных платформ базирования ВС РФ выпустили 53 крылатых ракеты, 3 дня назад — 26 ракет, 2 дня назад — почти 40, а за прошедшие сутки — 12.

Напомним, что ВСУ 28 июня успешно ударили по складу ВС РФ во временно оккупированном Перевальске в Луганской области из РСЗО M142 HIMARS.

Американские военные в ближайшее время хотят начать второй этап обучения украинских военных по использованию M142 HIMARS. Около 50 бойцов получат новые навыки.

Президент Украины Владимир Зеленский на саммите G7 заявил о желании закончить полномасштабную войну с РФ к зиме. Он призывал лидеров "Большой семерки" постараться, чтобы эту цель осуществить.