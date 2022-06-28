"Ворога треба знищити тут і зараз": дітям України не можна залишати війну з РФ, – Залужний

Головнокомандувач впевнений, що ЗСУ мають перемогти агресора, адже в Україні він не зупиниться. Найсильніші бої наразі розгорнулися на півночі Луганської та Харківської областей.

Українські військові не можуть залишити дітям повномасштабну війну з Росією. Про це написав у Facebook головнокомандувач Збройних Сил України (ЗСУ) Валерій Залужний після телефонної розмови з головою Об'єднаного комітету начальників штабів США Марком Міллі та начальником штабу оборони Великобританії Ентоні Радакіном.

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"На нашій землі триває запекла боротьба, масштаби якої світ не бачив з часів Другої світової війни. Ми не маємо права перевести цю війну на наших дітей. Ворога слід знищити тут і зараз, інакше він не зупиниться", — наголосив військовий.

ЗСУ цілком можуть впоратися із цим завданням, але для цього їм потрібно більше зброї та боєприпасів, наголосив Залужний.

"Сподіваюся, що разом із партнерами ми зможемо здолати агресора і не допустити поширення цього збройного конфлікту на інші країни", — продовжив він.

Війна з Росією — райони активних бойових дій

Головнокомандувач ЗСУ коротко проінформував про ситуацію на фронті. Район активних бойових дій, за даними Залужного, розпочинається на півночі Харківської області та закінчується на лівому березі Дніпра біля населеного пункту Василівка.

Найсильніші бої точаться на півночі Луганської та Харківської областей. У цьому районі за минулу добу супротивник здійснив 270 артилерійських обстрілів. Застосовано 45 тис. боєприпасів, завдано 2 ракетних та 32 авіаційних ударів. Ситуація дуже складна, але контрольована, зауважив він.

[ + – ] Найсильніші бої йдуть на півночі Луганської та Харківської областей Фото: AP Photo

Армія Росії, за його оцінкою, показує зухвалість, завдаючи ракетних ударів по Україні. За 4 дні з різних платформ базування ЗС РФ випустили 53 крилаті ракети, 3 дні тому — 26 ракет, 2 дні тому — майже 40, а минулої доби — 12.

Нагадаємо, що ЗСУ 28 червня успішно вдарили по складу ЗС РФ у тимчасово окупованому Перевальську на Луганщині з РСЗВ M142 HIMARS.

Американські військові найближчим часом хочуть розпочати другий етап навчання українських військових з використання M142 HIMARS. Близько 50 бійців матимуть нові навички.

Президент України Володимир Зеленський на саміті G7 заявив про бажання закінчити повномасштабну війну з РФ до зими. Він закликав лідерів "Великої сімки" постаратися, щоб цю ціль виконати.