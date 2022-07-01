В Госдуме заявили, что российская армия продолжает контролировать остров Змеиный

Командование ВС РФ, по словам депутата-коллаборанта Алексея Черняка, решило вывести военный гарнизон для сохранения жизни своих военнослужащих.

Остров Змеиный в Черном море, несмотря на многочисленные ракетные и артиллерийские удары со стороны Вооруженных сил Украины, находится под контролем ВС РФ. Такое заявление сделал коллаборант, депутат Государственной думы от Крыма Алексей Черняк.

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По его словам, российская армия выполнила операцию на острове Змеиный в Черном море, в ходе которой ВС РФ освободили его от украинских военнослужащих, а также "отбили несколько атак, попыток высадки украинского десанта, сбили значительное количество авиации и дронов".

В этом контексте Алексей Черняк заявил, что территория, которая входит в состав Измаильского района Одесской области, полностью контролируется ракетами, Черноморским флотом и Воздушно-космическими силами страны-агрессора.

Депутат Госдумы также попытался оправдать вывод российского гарнизона с острова Змеиный тем, что военное командование РФ решило сохранить жизни своих бойцов после того, как Украина получила дальнебойную ствольную и реактивную артиллерию.

"Тактика в ходе военных действий может быть разной. В ходе военной операции Россия, прежде всего, думает о сохранении жизни своих бойцов", — продолжил Черняк, оправдывая поражение России на острове Змеиный.

Подытоживая, коллаборат из оккупированного Крыма заявил, что после выхода российского гарнизона ни одна страна Запада не сможет обвинять Москву в том, что она блокирует выход судов из украинских портов в Черном море.

Напомним, 30 июня оперативное командование "Юг" сообщило о деоккупации острова Змеиный. После осуществления массированных ракетных и артиллерийских ударов россияне эвакуировали остатки гарнизона двумя скоростными катерами.

Позже в Минобороны РФ заявили, что вывод российских военнослужащих с острова Змеиный был "шагом доброй воли". В ведомстве страны-агрессора также сообщили, что после деоккупации территорию Украина не сможет спекулировать на продовольственном кризисе и блокаде портов.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, в свою очередь, заявил, что украинская САУ "Богдана" сыграла важную роль в освобождении острова Змеиный. Генштаб также информировал, что украинская армия планирует полностью восстановить контроль над островом в Черном море.