В Госдуме заявили, что российская армия продолжает контролировать остров Змеиный
Командование ВС РФ, по словам депутата-коллаборанта Алексея Черняка, решило вывести военный гарнизон для сохранения жизни своих военнослужащих.
Остров Змеиный в Черном море, несмотря на многочисленные ракетные и артиллерийские удары со стороны Вооруженных сил Украины, находится под контролем ВС РФ. Такое заявление сделал коллаборант, депутат Государственной думы от Крыма Алексей Черняк.
По его словам, российская армия выполнила операцию на острове Змеиный в Черном море, в ходе которой ВС РФ освободили его от украинских военнослужащих, а также "отбили несколько атак, попыток высадки украинского десанта, сбили значительное количество авиации и дронов".
В этом контексте Алексей Черняк заявил, что территория, которая входит в состав Измаильского района Одесской области, полностью контролируется ракетами, Черноморским флотом и Воздушно-космическими силами страны-агрессора.
Депутат Госдумы также попытался оправдать вывод российского гарнизона с острова Змеиный тем, что военное командование РФ решило сохранить жизни своих бойцов после того, как Украина получила дальнебойную ствольную и реактивную артиллерию.
"Тактика в ходе военных действий может быть разной. В ходе военной операции Россия, прежде всего, думает о сохранении жизни своих бойцов", — продолжил Черняк, оправдывая поражение России на острове Змеиный.
Подытоживая, коллаборат из оккупированного Крыма заявил, что после выхода российского гарнизона ни одна страна Запада не сможет обвинять Москву в том, что она блокирует выход судов из украинских портов в Черном море.
Напомним, 30 июня оперативное командование "Юг" сообщило о деоккупации острова Змеиный. После осуществления массированных ракетных и артиллерийских ударов россияне эвакуировали остатки гарнизона двумя скоростными катерами.
Позже в Минобороны РФ заявили, что вывод российских военнослужащих с острова Змеиный был "шагом доброй воли". В ведомстве страны-агрессора также сообщили, что после деоккупации территорию Украина не сможет спекулировать на продовольственном кризисе и блокаде портов.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, в свою очередь, заявил, что украинская САУ "Богдана" сыграла важную роль в освобождении острова Змеиный. Генштаб также информировал, что украинская армия планирует полностью восстановить контроль над островом в Черном море.