Командування ЗС РФ, за словами депутата-колаборанта Олексія Черняка, вирішило вивести військовий гарнізон для збереження життя своїх військовослужбовців.

Острів Зміїний у Чорному морі, попри численні ракетні та артилерійські удари з боку Збройних Сил України, перебуває під контролем ЗС РФ. Таку заяву зробив колаборант, депутат Державної Думи від Криму Олексій Черняк.

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За його словами, російська армія виконала операцію на острові Зміїний у Чорному морі, під час якої ЗС РФ звільнили його від українських військовослужбовців, а також "відбили кілька атак, спроб висадки українського десанту, збили значну кількість авіації та дронів".

У цьому контексті Олексій Черняк заявив, що територія, що входить до складу Ізмаїльського району Одеської області, повністю контролюється ракетами, Чорноморським флотом та Повітряно-космічними силами країни-агресора.

Депутат Держдуми також спробував виправдати виведення російського гарнізону з острова Зміїний тим, що військове командування РФ вирішило зберегти життя своїх бійців після того, як Україна отримала далекобійну ствольну та реактивну артилерію.

"Тактика під час військових дій може бути різною. Під час військової операції Росія насамперед думає про збереження життя своїх бійців", — продовжив Черняк, виправдовуючи поразку Росії на острові Зміїний.

Підсумовуючи, колаборат з окупованого Криму заявив, що після виходу російського гарнізону жодна країна Заходу не зможе звинувачувати Москву в тому, що вона блокує вихід суден з українських портів у Чорному морі.

Нагадаємо, 30 червня оперативне командування "Південь" повідомило про деокупацію острова Зміїний. Після здійснення масованих ракетних та артилерійських ударів росіяни евакуювали залишки гарнізону двома швидкісними катерами.

Пізніше в Міноборони РФ заявили, що виведення російських військовослужбовців з острова Зміїний було "кроком доброї волі". У відомстві країни-агресора також повідомили, що після деокупації територію Україна не зможе спекулювати на продовольчій кризі та блокаді портів.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зі свого боку заявив, що українська САУ "Богдана" відіграла важливу роль у звільненні острова Зміїний. Генштаб також повідомив, що українська армія планує повністю відновити контроль над островом у Чорному морі.