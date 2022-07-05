"Идет война": Залужный призвал встать на воинский учет тех, кто это еще не сделал

Главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что военное командование пока не препятствует перемещению мужчин по регионам Украины.

Призывники и военнообязанные, которые не стоят или не восстановились на военном учете, должны это сделать. Об этом написал в Facebook главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный.

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"Уважаемые граждане – призывники и военнообязанные. Напоминаю, идет война. Вы нужны своему государству. Все, кто до сих пор не стоит или не восстановился на военном учете, должны это сделать", – подчеркнул он.

Планирующие выезд из районов и областей должны взять разрешение в территориальном центре комплектования (военкомате).

[ + – ] Военнообязанным украинцам и резервистам для выезда нужно получить спецразрешение в военкоматах

Указаний на препятствование перемещению лиц в ближайшие дни со стороны военного командования не предоставлялось, добавил он.

Запрет на выезд из городов для мужчин – что известно

Напомним, что военнообязанным украинцам и резервистам для выезда за пределы места жительства теперь нужно получить спецразрешение в военкоматах. Выданный документ действителен на срок от 30 дней до 1 года в зависимости от категории граждан.

Юрист Дмитрий Воронцов еще 1 июля сообщил о разработке нормативного акта, который запрещает военнообязанным гражданам и резервистам выезжать за пределы места жительства без разрешения военкома. Некоторые украинские СМИ позже опровергли это утверждение.

В Запорожской ОВА 4 июля решили ограничить выезд военнообязанных. Фокус уже писал, что разрешение на выезд могут получить 5 категорий лиц.

Нардеп от "Слуги народа" Александр Федиенко говорил, что ограничением на выезд Генштаб ВСУ не нарушает действующее украинское законодательство.

Фокус в одном материале собрал все моменты, связанные с запретом на выезд и выезд из регионов для военнообязанных. Юристы говорят, что такой запрет будет способствовать коррупции и в итоге навредит экономике.