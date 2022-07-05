"Йде війна": Залужний закликав стати на військовий облік тих, хто це ще не зробив

Головнокомандувач ЗСУ наголосив, що військове командування поки не перешкоджає переміщенню чоловіків між регіонами України.

Призовники та військовозобов'язані, які не стоять чи не відновилися на військовому обліку, мають це зробити. Про це написав у Facebook головнокомандувач Збройних Сил України (ЗСУ) Валерій Залужний.

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"Шановні громадяни — призовники та військовозобов'язані. Нагадую, йде війна. Ви потрібні своїй державі. Всі, хто досі не стоїть чи не відновився на військовому обліку, мають це зробити", — наголосив він.

Ті, хто планує виїзд з районів та областей, мають взяти дозвіл у територіальному центрі комплектування (військкоматі).

[ + – ] Військовозобов'язаним українцям та резервістам для виїзду потрібно отримати спецдозвіл у військкоматах

Вказівок на перешкоджання переміщенню осіб найближчими днями з боку військового командування не надавалося, додав він.

Заборона на виїзд із міст для чоловіків — що відомо

Нагадаємо, що військовозобов'язаним українцям та резервістам для виїзду за межі місця проживання тепер потрібно отримати спецдозвіл у військкоматах. Виданий документ є дійсним на строк від 30 днів до 1 року залежно від категорії громадян.

Юрист Дмитро Воронцов ще 1 липня повідомив про розробку нормативного акту, який забороняє військовозобов'язаним громадянам та резервістам виїжджати за межі місця проживання без дозволу військкома. Деякі українські ЗМІ пізніше спростували це твердження.

У Запорізькій ОВА 4 липня вирішили обмежити виїзд військовозобов'язаних. Фокус вже писав, що дозвіл на виїзд можуть одержати 5 категорій осіб.

Нардеп від "Слуги народу" Олександр Федієнко говорив, що обмеженням на виїзд Генштаб ЗСУ не порушує чинного українського законодавства.

Фокус в одному матеріалі зібрав усі моменти, пов'язані із забороною на виїзд та виїзд із регіонів для військовозобов'язаних. Юристи кажуть, що така заборона сприятиме корупції і в результаті зашкодить економіці.