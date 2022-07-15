Арестович отрапортовал об успешных ночных ударах ВСУ по объектам ВС РФ

После ракетного удара по центру Винницы советник главы ОП анонсировал нанесение ударов по российским военным объектам. За ночь украинская армия отработала по трем объектам.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович отрапортовал об успешных ударах ВСУ по российским складам. Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке.

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Первая публикация о накрытиях российских объектов появилась еще вчера вечером. Арестович заявил, что это были удары за Винницу, Николаев и Харьков. Уже сегодня, 15 июля советник главы ОП более детально рассказал, какие объекты попали под удар ВСУ:

Дарьевка, Херсонская область. Повторное поражение скопления военной техники.

Новая Маячка, Херсонская область. Уничтожена техника противника, в т.ч. командно-штабные машины.

Кадиевка (раньше был Стаханов), Луганская область. Поражение склада боеприпасов, детонация в течение двух часов после попадания.

В телеграм-каналах публиковали видео пожара в оккупированной Кадиевке. Российские СМИ сразу начали утверждать, что склад загорелся после удара РСЗО HIMARS. На видеозаписях видно, как сдетонировавшие снаряды разлетаются вокруг. Кроме этого, на кадрах есть видны и зажигательные снаряды, которые в небе схожи с салютом.

Напомним, днем 14 июля ВС РФ нанесли ракетный удар по центру Винницы. В результате пострадало свыше 100 человек.

В ответ на удар по гражданским объектам Арестович анонсировал ответ ВСУ по военным объектам российских войск.