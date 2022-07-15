Арестович відрапортував про успішні нічні удари ЗСУ по об'єктах ЗС РФ

Після ракетного удару по центру Вінниці радник голови ОП анонсував завдання ударів по російських військових об'єктах. За ніч українська армія відпрацювала по трьох об'єктах.

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович відрапортував про успішні удари ЗСУ по російських складах. Про це він написав на своїй сторінці у фейсбуці.

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Перша публікація про накриття російських об'єктів з'явилася вчора. Арестович заявив, що це були удари за Вінницю, Миколаїв і Харків. Уже сьогодні, 15 липня, радник голови ОП детальніше розповів, які об'єкти потрапили під удар ЗСУ:

Дар'ївка, Херсонська область. Повторне ураження накопичення військової техніки;

Нова Маячка, Херсонська область. Знищено техніку противника, зокрема командно-штабні машини;

Кадіївка (раніше був Стаханов), Луганська область. Ураження складу боєприпасів, детонація протягом двох годин після влучення.

У телеграм-каналах публікували відео пожежі в окупованій Кадіївці. Російські ЗМІ одразу почали стверджувати, що склад спалахнув після удару РСЗВ HIMARS. На відеозаписах видно, як снаряди, що здетонували, розлітаються навколо. Крім цього, на кадрах видно й запальні снаряди, які в небі схожі на салют.

Нагадаємо, вдень 14 липня ЗС РФ завдали ракетного удару по центру Вінниці. Унаслідок постраждали понад 100 осіб.

У відповідь на удар по цивільних об'єктах Арестович анонсував відповідь ЗСУ по військових об'єктах російських військ.