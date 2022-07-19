UA
UA
Разделы
Материалы
Военный Фокус Российско-украинская война

Альтернативная служба: юристы пояснили, можно ли идти на нее во время войны

450
Роют окопы, альтернативная служба во время войны, как пройти альтернативную службу во время военного положения
На войне важно умение не только стрелять, но и рыть окопы. Этим могут заняться желающие пройти альтернативную службу

В условиях военного положения могут ограничивать некоторые конституционные права граждан. Адвокаты объяснили, что в этих условиях делать тем, кто в силу убеждений не может брать в руки оружие.

Законодательство Украины предусматривает право граждан по религиозным убеждениям проходить альтернативную военную службу. Однако в условиях военного положения некоторые конституционные права украинцев могут быть ограничены, пишет "Апостроф".

В соответствии с Указом президента от 24 февраля 2022 года № 64/2022 "О введении военного положения в Украине", на период действия правового режима военного положения могут ограничиваться конституционные права, предусмотренные статьями 30 — 34, 38, 39, 41 – 44, 53 Конституции Украины в объеме, который необходим для его осуществления.

Ограничено ли право на прохождение альтернативной службы?

Закон гарантирует верующим право на свободу мировоззрения и вероисповедания, и такое право президентским указом не ограничено. Адвокат Евгений Морозов уверен, что это можно трактовать однозначно: граждане, которые по религиозным убеждениям не могут брать в руки оружие, имеют право на прохождение альтернативной службы даже во время войны.

Однако есть важный нюанс: в законе "О мобилизационной подготовке и мобилизации" порядок прохождения альтернативной службы военнообязанными в особый период не определен. Юрист Анастасия Луук подчеркивает, что альтернативой можно воспользоваться при призыве на срочную военную службу.

В то же время непредоставление возможности проходить военную службу, в том числе во время мобилизации, в другом виде, кроме как держать в руках оружие, может быть расценено, как нарушение прав человека. По словам Луук, в судебной практике такие прецеденты уже были. Поэтому военкоматы должны предложить варианты альтернативной службы.

Служить в армии можно и не беря в руки оружие
Служить в армии можно и не беря в руки оружие

Как подать заявку на прохождение альтернативной службы?

Для прохождение альтернативной службы необходимо соблюсти несколько условий:

  • быть прихожанином религиозной общины, зарегистрированной в Украине как религиозная организация;
  • обратиться к главе общины с просьбой предоставить устав религиозной организации, в котором должно быть указано обязательство прихожанина не убивать людей и не держать в руках оружие;
  • подтвердить свою принадлежность к религиозной организации можно письмом от пастора, священника или ксендза.

При этом, как отмечает "Апостроф", юристы подчеркивают, что служить в армии можно не только с оружием в руках. Одним из вариантов альтернативной военной службы может стать, например, строительство фортификационных сооружений, в этом случае вместо автомата придется взять в руки лопату.

Напомним, 22 мая Верховная Рада продлила военное положение и мобилизацию на три месяца до 23 августа. По словам нардепа Федора Вениславского, Рада отменит военное положение в Украине, если Вооруженные силы смогут деоккупировать украинские территории до конца лета.

В начале июня в ВСУ объяснили нюансы новой волны мобилизации, рассказав, кого в первую очередь призовут в армию.

18 июля Верховная рада поддержала в первом чтении правки в закон о мобилизационной подготовке и мобилизации в Украине. Он предлагает расширить перечень людей, которые не подлежат призыву во время войны.