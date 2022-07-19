Альтернативная служба: юристы пояснили, можно ли идти на нее во время войны

В условиях военного положения могут ограничивать некоторые конституционные права граждан. Адвокаты объяснили, что в этих условиях делать тем, кто в силу убеждений не может брать в руки оружие.

Законодательство Украины предусматривает право граждан по религиозным убеждениям проходить альтернативную военную службу. Однако в условиях военного положения некоторые конституционные права украинцев могут быть ограничены, пишет "Апостроф".

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В соответствии с Указом президента от 24 февраля 2022 года № 64/2022 "О введении военного положения в Украине", на период действия правового режима военного положения могут ограничиваться конституционные права, предусмотренные статьями 30 — 34, 38, 39, 41 – 44, 53 Конституции Украины в объеме, который необходим для его осуществления.

Ограничено ли право на прохождение альтернативной службы?

Закон гарантирует верующим право на свободу мировоззрения и вероисповедания, и такое право президентским указом не ограничено. Адвокат Евгений Морозов уверен, что это можно трактовать однозначно: граждане, которые по религиозным убеждениям не могут брать в руки оружие, имеют право на прохождение альтернативной службы даже во время войны.

Однако есть важный нюанс: в законе "О мобилизационной подготовке и мобилизации" порядок прохождения альтернативной службы военнообязанными в особый период не определен. Юрист Анастасия Луук подчеркивает, что альтернативой можно воспользоваться при призыве на срочную военную службу.

В то же время непредоставление возможности проходить военную службу, в том числе во время мобилизации, в другом виде, кроме как держать в руках оружие, может быть расценено, как нарушение прав человека. По словам Луук, в судебной практике такие прецеденты уже были. Поэтому военкоматы должны предложить варианты альтернативной службы.

[ + – ] Служить в армии можно и не беря в руки оружие

Как подать заявку на прохождение альтернативной службы?

Для прохождение альтернативной службы необходимо соблюсти несколько условий:

быть прихожанином религиозной общины, зарегистрированной в Украине как религиозная организация;

обратиться к главе общины с просьбой предоставить устав религиозной организации, в котором должно быть указано обязательство прихожанина не убивать людей и не держать в руках оружие;

подтвердить свою принадлежность к религиозной организации можно письмом от пастора, священника или ксендза.

При этом, как отмечает "Апостроф", юристы подчеркивают, что служить в армии можно не только с оружием в руках. Одним из вариантов альтернативной военной службы может стать, например, строительство фортификационных сооружений, в этом случае вместо автомата придется взять в руки лопату.

Напомним, 22 мая Верховная Рада продлила военное положение и мобилизацию на три месяца до 23 августа. По словам нардепа Федора Вениславского, Рада отменит военное положение в Украине, если Вооруженные силы смогут деоккупировать украинские территории до конца лета.

В начале июня в ВСУ объяснили нюансы новой волны мобилизации, рассказав, кого в первую очередь призовут в армию.

18 июля Верховная рада поддержала в первом чтении правки в закон о мобилизационной подготовке и мобилизации в Украине. Он предлагает расширить перечень людей, которые не подлежат призыву во время войны.