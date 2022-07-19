Альтернативна служба: юристи пояснили, чи можна на неї йти під час війни

У разі воєнного стану можуть обмежувати деякі конституційні права громадян. Адвокати пояснили, що в цих умовах робити тим, хто через переконання не може брати до рук зброю.

Законодавство України передбачає право громадян з релігійних переконань проходити альтернативну військову службу. Однак в умовах воєнного стану деякі конституційні права українців можуть бути обмежені, пише "Апостроф".

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Відповідно до Указу президента від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про запровадження воєнного стану в Україні", на період дії правового режиму воєнного стану можуть обмежуватися конституційні права, передбачені статтями 30 — 34, 38, 39, 41 — 44, 53 Конституції України в обсязі, який є необхідним для його здійснення.

Чи обмежується право на проходження альтернативної служби?

Закон гарантує вірянам право на свободу світогляду та віросповідання, і таке право президентським указом не обмежене. Адвокат Євген Морозов упевнений, що це можна трактувати однозначно: громадяни, котрі за релігійними переконаннями не можуть брати до рук зброю, мають право на проходження альтернативної служби навіть під час війни.

Проте є важливий нюанс: у законі "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" порядок проходження альтернативної служби військовозобов'язаними в особливий період не визначений. Юристка Анастасія Луук наголошує, що альтернативою можна скористатися під час призову на строкову військову службу.

Водночас ненадання можливості проходити військову службу, зокрема під час мобілізації, в іншому вигляді, окрім як тримати в руках зброю, можуть розцінити як порушення прав людини. За словами Луук, у судовій практиці такі прецеденти вже були. Тому військкомати мають запропонувати варіанти альтернативної служби.

[ + – ] Служити в армії можна і не беручи до рук зброю

Як подати заявку на проходження альтернативної служби?

Для проходження альтернативної служби необхідно дотриматись кількох умов:

бути прихожанином релігійної громади, яка зареєстрована в Україні як релігійна організація;

звернутися до голови громади з проханням надати статут релігійної організації, в якому має бути зазначено зобов'язання парафіянина не вбивати людей та не тримати в руках зброю;

підтвердити свою приналежність до релігійної організації можна листом від пастора, священника чи ксьондза.

Разом з тим, як зазначає "Апостроф", юристи наголошують, що служити в армії можна не лише зі зброєю в руках. Одним із варіантів альтернативної військової служби може стати, наприклад, будівництво фортифікаційних споруд, у цьому разі замість автомата доведеться взяти до рук лопату.

Нагадаємо, 22 травня Верховна Рада продовжила воєнний стан та мобілізацію на три місяці до 23 серпня. За словами нардепа Федора Веніславського, Рада скасує воєнний стан в Україні, якщо Збройні сили зможуть деокупувати українські території до кінця літа.

На початку червня у ЗСУ пояснили нюанси нової хвилі мобілізації, розповівши, кого насамперед призвуть до армії.

18 липня Верховна рада підтримала в першому читанні правки до закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію в Україні. Він пропонує розширити список людей, які не підлягають призову під час війни.