Ракетный удар по Краматорску: количество пострадавших возросло (фото)

По информации спасателей, уже известно про десять пострадавших. Люди пострадали как от осколков ракеты, так и от возникшего в пятиэтажке пожара.

По состоянию на 15:00 известно уже о десяти пострадавших во время ракетного удара российских военных по Краматорску 19 июля. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

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"В результате обстрела пострадали 10 человек, из которых 5 человек госпитализированы в больницу", — сказано в сообщение.

Спасатели также уточнили, что в Краматорске в результате обстрела в пятиэтажном многоквартирном жилом доме возник пожар на балконах третьего и четвертого этажей. В 13:15 пожар балконов локализован, а в 13:37 — ликвидирован.

От ГСЧС к ликвидации последствий вражеского обстрела были привлечены 19 человек и 4 единицы техники.

Что произошло в Краматорске

Днем 19 июля российская армия нанесла очередной удар по Краматорску, пострадала центральная часть города. Об этом сообщил в своем Телеграм-канале глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

По его словам, российские военные ударили по городу авиационными ракетами.

По состоянию на 14:00 было известно как минимум об одном погибшем гражданском.

В жилых этажах, оказавшихся в эпицентре удара, начались пожары.

[ + – ] Остатки ракеты, которой 19 июля обстреляли Краматорск Фото: ГСЧС

[ + – ] Жилой дом в Краматорске. который пострадал после обстрела города ВС РФ Фото: ГСЧС

Напомним, 7 июля российская армия нанесла ракетный удар по центру Краматорска. Из опубликованных кадров последствия обстрела стало понятно, что удар пришелся, в том числе по жилой многоэтажке.

Кроме того, ВС РФ нанесли авиаракетный удар по спальным районам и частному сектору Краматорска. Нардеп Александр Гончаренко показал последствия ночного ракетного обстрела по городу и призвал выехавших местных жителей пока не возвращаться домой.