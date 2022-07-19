Ракетний удар по Краматорську: кількість постраждалих зросла (фото)
За інформацією рятувальників, уже відомо про десятьох постраждалих. Люди постраждали як від осколків ракети, так і від пожежі, що виникла в п'ятиповерхівці.
Станом на 15:00 відомо вже про десятьох постраждалих під час ракетного удару російських військових по Краматорську 19 липня. Про це повідомила пресслужба ДСНС.
"Унаслідок обстрілу постраждали 10 людей, із яких 5 осіб госпіталізовано до лікарні", — сказано в повідомленні.
Рятувальники також уточнили, що в Краматорську внаслідок обстрілу в п'ятиповерховому багатоквартирному житловому будинку виникла пожежа на балконах третього та четвертого поверхів. О 13:15 пожежу балконів локалізували, а о 13:37 — ліквідували.
Від ДСНС до ліквідації наслідків ворожого обстрілу залучили 19 осіб і 4 одиниці техніки.
Що сталося в Краматорську
Удень 19 липня російська армія завдала чергового удару по Краматорську, постраждала центральна частина міста. Про це повідомив у своєму "Телеграм"-каналі голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
За його словами, російські військові вдарили по місту авіаційними ракетами.
Станом на 14:00 було відомо як мінімум про одного загиблого цивільного.
У житлових поверхах, які опинилися в епіцентрі удару, почалися пожежі.
Нагадаємо, 7 липня російська армія завдала ракетного удару по центру Краматорська. З опублікованих кадрів наслідків обстрілу стало зрозуміло, що удар прийшовся зокрема по житловій багатоповерхівці.
Крім того, ЗС РФ завдали авіаракетного удару по спальних районах і приватному сектору Краматорська. Нардеп Олександр Гончаренко показав наслідки нічного ракетного обстрілу по місту й закликав місцевих жителів поки не повертатися додому.