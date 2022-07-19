ВСУ уже применили недавно полученные РСЗО M270, — росСМИ (видео)

Российские телеграм-каналы показали видео, на котором якобы запечатлен запуск ракет американской РСЗО. По каким целям ВСУ применили ракеты в РФ не уточнили.

В сети появились публикации, авторы которых утверждают, что Вооруженные силы Украины уже применили американские реактивные системы залпового огня M270. Об этом, в частности, сообщил пророссийский телеграм-канал "Военный обозреватель" во вторник, 19 июля.

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"Украинская сторона сообщает о якобы первом боевом применении американских РСЗО M270", — говорится в публикации.

Тем не менее, несмотря на сообщения, которые появились в сети, касающиеся возможного сообщения украинской стороны о применении M270, официального подтверждения использованию этих американских систем украинскими войсками на момент публикации не было. Информация на ресурсах Генерального штаба Вооруженных сил Украины, а также Министерства обороны Украины об этом событии отсутствует.

Напомним, недавно министр обороны Украины Алексей Резников сообщил в интервью, что на поле боя в Украине уже находятся американские системы залпового огня М270, которые, по его словам, должны стать хорошим дополнениям к другим РСЗО, поставленным США — HIMARS.

Тем временем российские СМИ со ссылкой на донецких боевиков сообщили, что Вооруженные силы Украины уже получили ракеты для РСЗО HIMARS, способные поражать цели на расстоянии до 300 километров.

Также мы писали о том, как боец с позывным "Фугас" в интервью французскому Les Echos сообщил о подготовке ВСУ к освобождению временно оккупированных территорий Украины. Военнослужащий ВСУ указал, что значительная часть получаемой Киевом военной помощи "не упоминается в СМИ и на пресс-конференциях".