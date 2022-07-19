ЗСУ вже застосували нещодавно отримані РСЗВ M270, — росЗМІ (відео)

Російські телеграм-канали показали відео, на якому нібито зображено запуск ракет американської РСЗВ. По яких цілях ЗСУ застосували ракети в РФ не уточнили.

У мережі з'явилися публікації, автори яких стверджують, що Збройні сили України вже використали американські реактивні системи залпового вогню M270. Про це повідомив проросійський телеграм-канал "Військовий оглядач" у вівторок, 19 липня.

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"Українська сторона повідомляє про нібито перше бойове застосування американських РСЗВ M270", — йдеться у публікації.

Проте, незважаючи на повідомлення, що з'явилися в мережі щодо можливого повідомлення української сторони про застосування M270, офіційного підтвердження використання цих американських систем українськими військами на момент публікації не було. Інформація на ресурсах Генерального штабу Збройних сил України та Міністерства оборони України про цю подію відсутня.

Нагадаємо, нещодавно міністр оборони України Олексій Резніков повідомив в інтерв'ю, що на полі бою в Україні вже знаходяться американські системи залпового вогню М270, які, за його словами, мають стати чудовими доповненнями до інших РСЗВ, поставлених США — HIMARS.

Тим часом, російські ЗМІ з посиланням на донецьких бойовиків повідомили, що Збройні сили України вже отримали ракети для РСЗВ HIMARS, здатні уражати цілі на відстані до 300 кілометрів.

Також ми писали про те, як боєць із позивним "Фугас" в інтерв'ю французькому Les Echos повідомив про підготовку ЗСУ до звільнення тимчасово окупованих територій України. Військовослужбовець ЗСУ зазначив, що значна частина військової допомоги, яку отримує Київ, "не згадується в ЗМІ та на пресконференціях".